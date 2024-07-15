魔鷹第17轟 沒笑臉露殺氣

台鋼洋將魔鷹不滿3局擊出的滾地球被記成失誤，暴怒大吼，嚇到一旁的隊友吳念庭。 （記者李惠洲攝）

不滿3局滾地球被記失誤

澄清湖單季開轟紀錄

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹重砲手魔鷹昨夯出本季第17轟，更以10轟追平史上澄清湖最多轟洋砲紀錄，但他心情並不美麗，3局擊出的三壘強勁滾地球被記成「失誤」，讓他憤怒直言要申訴，「希望紀錄組可以做得更好。」

下半季跟張育成的「土洋砲戰」，魔鷹率先開砲，昨在5局砲轟黃子鵬，一棒擊出陽春砲，擊球瞬間大走「確信步」，這是他本季在澄清湖的第10轟，追平前統一獅布雷的洋砲紀錄，只要再敲1轟，將獨居澄清湖最多轟的洋砲。

請繼續往下閱讀...

只是魔鷹在開轟後，肢體語言激動、表情很有殺氣，回本壘後還怒吼好幾聲，原來因為是3局強勁球被記成「失誤」，導致1分打點被沒收，令他非常不滿。

魔鷹直言，3局打到三壘手馮健庭的滾地球很強勁，加上彈跳不好處理，應該是一顆安打球，「我每天來到球場，都是很盡心盡力去表現，希望紀錄組可以做得更好。」

台鋼考慮提前談續約

魔鷹昨扮演球隊勝利功臣，在7局追加二壘安打，最終跑回球隊超前分，他本季不僅打出洋砲身價，球團的場外活動也非常積極參與，領隊劉東洋評價有融入球隊，會考慮提前跟他談續約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法