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張育成氣場大 平野掌握狀況

2024/07/15 05:30

張育成（右）昨天2打數1安打，賽後和奪首勝的張奕合影。（記者林正堃攝）

明起連2場對戰

要找出他弱點

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟明天起作客新莊與富邦悍將進行2連戰，繼統一獅後與張育成對戰，總教練平野惠一表示，因為馬上就會在比賽遇到，身為監督當然很注意張育成的表現，雖然富邦多了位不好對付的優秀打者，但不會影響兄弟的對戰策略。

揮棒速度快

有擅長攻擊區

平野表示，張育成對統一獅的比賽他都有看，感覺張育成只要站在打擊區，就算是做準備動作，也能給投手製造很大的壓迫感，打擊的最大特色是揮棒速度很快，可以把球跟得很進來，「他有1個擅長攻擊的區，只要投手把球投進來這個區，他就可以擊出長打。」

統一對張育成三場先發都是右投，兄弟按照輪值可能是魏碩成、德保拉皆為左投，平野認為，能從統一參考的點其實不多，除了左、右投的不同，張育成每場也在調整，「等他看更多的球、有更多的打席，就會適應中職的環境。」

平野指出，打者每到新的環境，先決條件是抓直球攻擊，而且絕對不會放掉，張育成帳面上的成績雖不是很突出，如果直球投到他喜歡的位置，可能就會幫助他的狀況愈來愈好，「沒有打者是完美的，中職各隊都會持續觀察，找出他的弱點。」

平野在球員時期經歷過新庄剛志等旅美球員回日職打球掀起的熱潮，他覺得，張育成願意回來台灣打球，不只是單一球隊受惠，整個聯盟的熱度都會炒起來，「富邦有很多好的打者，每場比賽我都很煩惱，中職每支球隊都不好對付。」

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