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瓊斯盃》馬建豪17分領軍 台灣藍輕取烏克蘭

2024/07/15 05:30

台灣藍隊出戰烏克蘭，賀博灌籃得分。（記者王藝菘攝）

馬：團隊情蒐透徹

台灣藍隊馬建豪三分球8投3中，攻下全隊最高17分。 （記者王藝菘攝）

打出效率

林秉聖首戰未登錄，昨上場18分鐘拿下9分。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，靠馬建豪繳17分領軍，以83：58痛宰睽違31年參賽的烏克蘭，收下2連勝，今晚7點交手美國隊。

 烏克蘭上次來台參賽已是1993年，台灣藍隊面對陌生高大對手發揮團隊精神，整體投籃命中率高達44.1%，一度將分差擴大至32分，連兩夜捍衛主場成功。

 義大利籍教練圖齊指出，由於烏克蘭具身材上的優勢，賽前策略明確，就是進攻節奏一定要快，因此雖然籃板數少了對手18個，但也逼出烏克蘭21次失誤，他說，「這是一場艱辛的硬仗，我們不把勝利視為理所當然。」

 上季效力CBA江蘇龍的前鋒馬建豪首戰面對日本外線3投盡墨僅拿3分，昨晚14投7中、飆進3記三分彈，貢獻全隊最高17分，他感謝教練信任、給自己空間發揮，「團隊情蒐很透徹，我們才能打得如此有效率。」對於外界盛傳他將回台打球，馬建豪則回應，尚未對任何球隊做出承諾，將先專注在瓊斯盃賽事。

林秉聖首登錄上場

攻下9分

 林秉聖首戰未登錄，昨上場18分鐘拿下9分，他指出，教練知道自己的特色是防守，「很開心能幫助球隊守住勝利，我和建豪這段時間是室友，希望都一起保持手感。」

 日本首戰以20分差不敵台灣藍，昨以67：63擊敗美國，拿下本屆首勝，主帥網野友雄曾在2009年以球員身份參加瓊斯盃，相隔15年率兵來台，他認為此次陣容雖以大學生為主，但未來都有機會成為國家隊主力，將盡全力爭取每一場勝利。

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