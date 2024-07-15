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瓊斯盃》吳志鍇4記三分彈 台灣白開胡

2024/07/15 05:30

台灣白隊吳志鍇外線7投4中，貢獻16分、5籃板。 （記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕揮別首戰不敵馬來西亞的陰霾，台灣白隊昨靠莫巴耶21分領軍，吳志鍇飆進4記三分彈，以89：59痛宰阿聯，摘下本屆首勝，今休兵1天，明與藍隊內戰。

台灣白莫巴耶帶球上籃，阿聯球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

莫巴耶21分

率隊輕取阿聯

 白隊昨不再只靠莫巴耶一人苦撐，上半場打完雖只領先2分，同樣來自政治大學的196公分前鋒吳志鍇易籃後在外線開火、第三節獨得8分，助隊帶著16分領先進入決勝節，終場以30分差開胡。

 台灣隊首戰意外輸給大馬，昨總算一吐怨氣開胡，總教練桑茂森透露，在休息室提醒球員，一定要展現接班精神，無論場內外都要提升專注度，滿意此役子弟兵的進步，「很開心看到他們展現這樣的氣勢跟態度。」

莫巴耶昨攻下全隊最高21分、另有9籃板、5助攻。吳志鍇外線7投4中，貢獻16分、5籃板，他去年夏天曾隨政大在世界大學籃球系列賽與各國好手切磋，對於國際賽並不陌生，昨感謝隊友在空檔時把球傳給自己，謙虛表示，「我只是把球投進而已，接下來還有6場，如何延續手感是我的課題。」

 桑茂森亦大讚吳志鍇的成長，指他近兩年穩定度愈來愈高，能夠保護籃板又有外線能力，未來絕對是國家隊會需要的高砲塔。

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