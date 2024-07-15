PLG會長、執行長雙請辭 陳建州暫代職務

PLG會長與執行長雙雙請辭，將由現任副會長陳建州暫代職務。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕P. LEAGUE+和新聯盟TPBL合併破局，延續分裂局面。昨驚傳人事大地震，PLG會長張嗣漢和執行長鄭偉柏完成階段性任務請辭，將由現任副會長陳建州暫代職務，新任會長、執行長待聯盟召開常務理事會決定，台灣籃壇持續動盪。

經媒體詢問

聯盟才急發消息

PLG在去年11月宣布從公司制改為協會制，並由擁有男籃國手資歷、同時也是商業界重要人物的張嗣漢擔任會長，前MOMOTV總經理鄭偉柏接下執行長一職。今年休季傳出PLG將和T1合併，但最後協商破局，PLG僅剩下富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人和台鋼獵鷹4隊，PLG也處於泡沫化的極度尷尬局面。

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不過，詭異的是，昨在網路上突流傳兩人分別在7月8日、9日寫好的請辭聲明，但上週五選秀會他們依舊以會長和執行長職銜出席，聯盟也直到昨天經媒體詢問，才緊急發出請辭的消息。也有傳聞陳建州早為重掌PLG積極運作。

陳建州解釋，這應該是會長和執行長想和大家好好說再見，而給球隊的聲明，但不知為何會外流。他很感謝兩人對於PLG的付出，尤其會長身為好市多亞洲區總裁，工作相當繁重，時常往返美國、亞洲，仍花很多時間在聯盟上。

兩人請辭後，陳建州將暫代職務，他強調，目前沒有太多情緒，「我不一定需要什麼職務，還是可以幫助台灣籃球。現在最重要的，是先帶領團隊往前衝，把事情做好，包括季前規劃和海外賽規劃，一切都在節奏當中。」

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