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溫網》直落三退喬帥 艾卡拉茲連霸

2024/07/15 05:30

喬科維奇不敵西班牙艾卡拉茲，無緣溫網第8冠。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰，重演去年老少對決戲碼，結局相同甚至意外一面倒。21歲的西班牙後浪艾卡拉茲強壓前浪，6：2、6：2、7：6（7：4）再挫37歲的塞爾維亞老將喬科維奇，強勢衛冕二連霸，笑擁職業生涯第4座大滿貫金盃。

21歲的艾卡拉茲以6：2、6：2、7：6（7：4）再挫37歲老將喬科維奇，強勢衛冕二連霸。（歐新社）

笑擁第4座大滿貫金盃

精力充沛的艾卡拉茲，上月甫於法國公開賽封王，如今又連續第2年在溫網決賽擊敗喬科維奇，已跟上「三巨頭」腳步，成為男單史上第6人同年橫掃巴黎羅蘭加洛斯紅土、全英俱樂部草地，不但用「海峽大滿貫」證明接班實力，更獨享270萬英鎊（約1.16億台幣）冠軍獎金，最新ATP世界排名也將從第3回升至第2 ，持續朝重返球王寶座邁進。

贏得2022年美國公開賽、2023年溫網，以及上月法網的艾卡拉茲，已是男網史上最年輕包辦硬地、草地和紅土這三種大滿貫場地的全能球星，有別於去年溫網決賽5盤逆轉勝喬科維奇，如今直落3連莊，更讓他延續四大賽決賽4勝0負的完美戰績。

喬帥滑鐵盧 無緣第8冠

反觀上月右膝才動刀的喬科維奇，溫網神奇復出雖渴望報仇，最終卻滑鐵盧，無緣成為賽史最年長贏家，也未能追平瑞士傳奇費德爾「八冠王」、改寫網壇新高大滿貫25冠等紀錄。這位老將本季迄今一冠難求，失望之情溢於言表，下個目標則為巴黎奧運，屆時在法網紅土賽場進行。

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