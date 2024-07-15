巴黎奧運台灣戰將–高爾夫》4高手出擊 目標站上頒獎台

錢珮芸（資料照）

記者粘藐云／專題報導

俞俊安（資料照）

巴黎奧運台灣高爾夫代表隊今年4名選手取得資格，由上屆東京奧運銅牌潘政琮領銜，他將和仁川亞運男團金牌隊友俞俊安攜手出擊；女子組方面，美巡女將徐薇淩連兩屆參戰，加上首度取得資格的錢珮芸，目標朝頒獎台邁進。

徐薇淩（資料照）

潘政琮上屆摘銅

潘政琮（資料照）

徐薇淩二度參賽

32歲的潘政琮今年第3度登上奧運舞台，過去他在國際賽戰功彪炳，2006年杜哈亞運摘下個人銀牌、團體銅牌，2014年仁川亞運包辦個人、團體金牌。上屆東京奧運他在最後一回合演出驚奇，逆轉闖進延長賽，擊敗一票世界級名將勇奪銅牌，也是台灣史上首面高爾夫奧運獎牌，締造歷史。

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俞俊安、錢珮芸

首度進軍奧運

回憶起驚心動魄的延長賽，潘政琮表示，過去從沒有7名球員爭奪第3名情況，其中還有許多超級巨星，「這絕對是我老了會講給小朋友聽的故事，彌足珍貴的銅牌，很特別的回憶。」他也提到，奧運對他和國家都是很重要的事情，希望這次在花都能有好的發揮。

上屆男子選手僅潘政琮一人，今年多了俞俊安加入，他表示，能在奧運代表國家出賽，是相當光榮的一件事情。同樣首度站上奧運舞台的33歲女將錢珮芸表示，因為提早確定取得資格，不斷加強弱點，無論是體能、推桿技巧跟球場上策略，期盼屆時有好的發揮。

第2度前進奧運的徐薇淩，上屆東奧拿下並列15，她提到，當時一度領先帶給她不少信心，這次希望往頒獎台邁進，不辜負大家對她的期待。

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