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溫網混雙奪冠 小薇大滿貫9金

2024/07/16 05:30

謝淑薇（左）與傑林斯混雙奪冠，賽後向粉絲比出愛心手勢。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基展現絕佳默契，溫布頓網球錦標賽混雙決戰以6：4、6：2擊退墨西哥非種子歐兒摩絲／岡薩雷斯，第7種子「台波聯軍」5連勝勇奪冠軍，這也是兩人自今年初澳洲公開賽以來，笑擁第2座大滿貫混雙金盃。

WTA官網 讚寶刀未老

雖然溫網女雙4強惜敗無緣衛冕，經驗豐富的謝淑薇隨即調整，攜手傑林斯基在全英俱樂部混雙連戰皆捷。本賽季首度合拍的最佳拍檔，延續自元月墨爾本公園硬地攻頂氣勢，上月法國公開賽紅土躋身4強，如今再接再厲高舉草地大滿貫金盃，足讓「台灣一姊」不斷改寫個人和台灣網壇新里程。WTA官網也指出，38歲的小薇寶刀未老，持續打下大滿貫冠軍，使得這位雙打球星增添更多傳奇色彩。

百搭天后 溫網一贏再贏

「謝謝傑林斯基帶我回到中央球場，再次享受美妙氣氛與觀眾加油。」前女雙球后謝淑薇直言，原本期待溫網女雙再次問鼎冠軍，可惜功虧一簣，還好混雙掄元彌補遺憾，為倫敦行畫下勝利句點，「溫布頓的中央球場總是令人驚嘆，我的家人、教練、朋友都來到現場，感覺真的太棒了，謝謝你們！」

球風靈巧多變的謝淑薇，已在歷史悠久的溫網締造難得紀錄，即近6年來只要參戰就會奪冠，球迷盛讚她不但是「百搭天后」，更是貨真價實的「草地天后」。總計小薇職業生涯大滿貫9冠，多達5座來自溫網，除了2013年首度女雙封后，自2019年起先收下女雙第2冠，隔年賽事因疫情停辦，2021年她又拿到女雙第3冠，即使2022年未參賽，復出後2023年女雙第4冠到手，如今又多了混雙金盃，奪冠率滿百。

這也是謝淑薇休兵一年半，從去年4月重出江湖以來，15個月內拿下的第5座大滿貫冠軍，而且與4名不同球員搭檔，讓「百搭天后」更有信心前進2024巴黎奧運，小薇準備與欽點的年輕台將曹家宜合拍，屆時在法國公開賽使用的紅土球場再創佳績。

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