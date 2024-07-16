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巴黎奧運台灣戰將–柔道》楊勇緯「銀」不夠 這回盼搶金

2024/07/16 05:30

楊勇緯（資料照）

記者吳孟儒／專題報導

「柔道男神」楊勇緯在上屆東京奧運拿下銀牌，也為台灣代表團開啟奪牌氣勢，這次他在男子60公斤級以頭號種子身份征戰巴黎奧運，希望能再幫台灣拿下賽會的首面獎牌，最好還是金牌。

楊勇緯在東奧和日本對手高藤直壽一路激戰至黃金得分制，雖最後落敗屈居銀牌，但這不僅是台灣柔道在奧運首面獎牌，也為我國在東奧打下好的開始，最終締造2金、4銀、6銅的隊史最佳成績。

世界排名第一的楊勇緯近年在國際賽屢創佳績，去年杭州亞運一舉摘金，今年柔道世錦賽鍍銀，都是台灣柔道隊史紀錄，而他也找來蒙古教練加入指導，期許透過不同的刺激和元素，在巴黎一圓奧運奪金美夢。

連珍羚更成熟

不放棄夢想

上屆東奧狠摔一跤的「柔道女王」連珍羚，將不甘心的悔恨化成動力，去年杭州亞運勇奪女子57公斤級金牌，這次將是她第3度站上五環殿堂，她表示，不會因為已經36歲就放棄夢想，年齡的增長反而讓她的心態變得更成熟，從一開始的緊張和壓力感，現在能以平靜的心情應戰，力求能發揮苦練多時的技術，站上頒獎台，看到不一樣的風景。

林真豪再進化

將更上層樓

林真豪上次在東奧女子48公斤級初亮相繳出第7名，讓外界看到她具備與與世界高手抗衡的實力，她也從中汲取經驗，努力克服心魔，希望在巴黎奧運的成績能更上層樓。

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