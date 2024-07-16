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小戴奧運最後一舞 鎖定Hami、MOD

2024/07/16 05:30

戴資穎（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華電信為支持台灣健兒，今年巴黎奧運轉播技術持續突破，包含AR的使用、超慢速視角，還有多角度重播精彩片段，預計提供26種賽事全視角影片，還有「子彈時間」增加觀賞的酷炫度。

不僅如此，中華電信特別設置奧運專區，邀請觀眾來為台灣選手加油，並推出各種促銷方案，包含網路限定Hami Video、MOD等都有不同優惠，讓國人能用更經濟實惠的價格，觀賞戴資穎最後一舞、麟洋配尋求衛冕之戰，以及其他頂尖運動員在奧運的精采表現。

麟洋配抽到超硬D組 小組賽須多打一場

另外，巴黎奧運羽球男雙抽籤推遲至昨日進行，今年尋求衛冕的「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運卻不太理想，落入有5組人馬的D組，等於小組賽要多打一場，其中還有3組對手世界排名前10，預料不少硬仗要打。

由於世界羽聯（BWF）積分計算疏失，導致今年羽球男雙參賽人數從16隊增加為17隊，雖同樣分成4組進行小組賽，但有其中一組有5隊，抽籤儀式也延到昨日。

李洋／王齊麟分在D組，確定得多打一場，對手實力相當堅強，種子選手、世界排名第2的丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森為去年世錦賽銀牌、今年歐錦賽金牌。

其他對手還有世界排名第9的中國劉雨辰／歐烜屹，劉雨辰為上屆東奧銀牌；另外還有排名第7的世錦賽金牌日本小林優吾／保木卓朗，唯一排名較低的是第47名的美國邱愷翔／尤安。

落入死亡之組，李洋表示，現在男雙競爭激烈，大家處境一樣艱難，「主要看這段期間調整和屆時臨場發揮，結果會如何還很難說。」他也希望複製上屆東奧從逆境中突圍戲碼，全力以赴。

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