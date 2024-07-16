專題報導》巴黎奧運 你必須知道的10件事

Chaumet操刀獎牌（路透）

記者粘藐云／專題報導

俄國梅德維夫（路透）

巴黎奧運將在7月26日揭開序幕，今進入倒數10天，《自由體育》陸續推出奧運相關專題、選手報導，為即將前進花都拚戰的台灣健兒們加油！

哺乳室（奧運官網）

1. 3度當東道主 巴黎追平倫敦

選手村（本報資料照）

法國巴黎成為繼英國倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市，並列舉辦奧運最多次城市，同時這也是法國相隔100年後再次取得夏季奧運主辦權。今年巴黎奧運LOGO為一張人臉，以聖火、金牌、嘴唇組成名為瑪麗安娜女神的圖像，是奧運史上首個以臉部為形象的LOGO，向女性運動員致敬。另外，巴黎奧運吉祥物「弗里吉」為法國象徵自由的「弗里吉亞帽」，在法國歷史重大事件中，都能見到蹤跡。

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吉祥物弗里吉（法新社）

2. 塞納河開幕式 各國搭船進場

台灣好手孫振取得霹靂舞門票。（本報資料照）

巴黎奧運開幕式將在塞納河進行，也是首次開幕式不在體育場內。屆時各國代表隊將搭船進場，從奧斯特里茨橋出發，駛向終點耶拿橋，總長約6公里，有機會欣賞巴黎奧運比賽場地，如協和廣場城市公園、榮軍院廣場、巴黎大皇宮等。由於開幕式在戶外舉行，考驗當地維安，一度傳出擔心恐攻，可能以不同方式開幕。

塞納河（法新社）

3. 河中游泳競賽 水質恐成變數

艾菲爾鐵塔（路透）

巴黎奧運預計在塞納河舉行鐵人三項的游泳及游泳馬拉松。不過，6月底塞納河的水質檢測中，大腸桿菌、腸球菌含量都超標，能否如期在塞納河開賽還是未知數。籌委會提出備案，倘若水質不佳，比賽可能延後，但最糟的情況是游泳馬拉松改到原本舉行划船與輕艇的馬恩河畔韋爾航海運動場，鐵人三項將直接取消游泳。

4. 景點變身賽場 凸顯巴黎特色

今年巴黎奧運比賽場館選在當地知名景點，成為一大特色，比如馬術在凡爾賽宮進行，擊劍和跆拳道在巴黎大皇宮，榮軍院廣場進行射箭賽事，同時也是馬拉松的比賽終點。沙灘排球於艾菲爾鐵塔前進行，屆時將在鐵塔前搭建臨時賽場，觀眾看比賽還能一睹鐵塔的風光。

5. 門票價格不斐 最貴近10萬元

巴黎奧運開幕式將在塞納河上進行，浪漫又獨特吸引各界關注，但門票價格不斐。據售票網站資訊，最貴區域一張要價2700歐元（9萬5925元台幣），最便宜90歐元（約3197元台幣）。比賽門票價格也有落差，最便宜大約24歐元（852台幣），決賽最貴可達190歐元（約6750台幣）。

6. 新增4項運動 孫振飆霹靂舞

今年巴黎奧運總共32個運動項目，預計有超過1萬名選手參賽。其中霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪為這屆奧運新增的正式項目，台灣好手孫振順利取得霹靂舞門票，為我國史上首位進軍奧運的舞者。另外，今年刪除上屆的空手道、棒壘球、男子50公里競走還有男子和女子風浪板RS：X級。

7. 綠建築選手村 日後轉型社宅

巴黎奧運強調是最環保的奧運，選手村未裝設空調，但近年來巴黎曾受熱浪襲擊，輿論壓力下仍安裝了2500台冷氣，供部分房間使用，且這次選手村採綠建築設計，奧運後將轉型為社會住宅。有別於過去奧運總是大興土木建場館，今年僅新建兩座，95%場館為原有場館翻新。另外，獎牌材料取自過去修復巴黎鐵塔時淘汰的鐵件，環保兼具歷史意義。

8. 強調兩性平權

選手享哺乳室

今年奧運講求男女平等，史上首次參賽運動員人數男女比例各為50%，另外也計畫在92位賽事評論員中安排35位女性，較東京奧運成長約80%。不僅如此，今年奧運設置哺乳室，讓還在哺乳期間的運動員能帶孩子安心參賽。

9. 俄羅斯與白俄 中立身分參與

受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，俄羅斯和白俄運動員被禁止參與國際體育賽事。雖然國際奧會安排他們以中立身分回歸，但仍需要經過嚴格審查，確保他們未積極支持戰爭，也沒有與國家軍隊聯繫。目前僅16名俄羅斯選手和17名白俄羅斯運動員以中立身分參賽，但無法參與開幕式，成績也不列在獎牌榜上。

10. 精品廝殺戰場 獎牌珠光寶氣

奧運在時尚之都巴黎舉行，贊助商不乏知名精品品牌。LVMH旗下的百年品牌 Berluti為法國代表隊設計開幕式制服，奧運獎牌由珠寶名牌Chaumet操刀，獎牌其中一面嵌入高級珠寶，LV則為聖火火炬與獎牌打造火炬箱與獎牌箱，還有獎牌托盤，堪稱史上最奢華奧運。

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