晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

5大旅外球員月薪 集體蓋牌！

2024/07/16 05:30

張育成的合約總值達9250萬。（資料照）

〔記者倪婉君／新聞分析〕從去年林子偉、王柏融，到今年吳念庭、張育成和張奕，這5位具大聯盟或日職一軍資歷的球星返台效力中職都相繼造成話題，包括前天就出現林子偉和張育成同日先發守游擊、王柏融和吳念庭在台鋼並肩作戰、張奕初登板就幸運奪勝的場面。但他們雖簽下一紙比一紙大張的合約，卻集體出現只公布最高總值、蓋牌實際薪資的「薪異象」，而球團責無旁貸，必須停止這種大開職棒倒車的作法。

據悉台鋼吳念庭平均月薪不到80萬。（資料照）

激勵獎金畫大餅

中職五大球星合約

合約只公布最高總值

中職5大球星張育成、林子偉、吳念庭、王柏融和張奕（見圖）合約，給外界頂薪行情的錯覺，但都只公布含激勵獎金的「最大總值」，實際月薪卻保密到家，難以顯現球員的真正價值。（資料照）

從林子偉和王柏融去年8月的世紀交易案，到張育成今年成為選秀狀元並收下最高總值刷新紀錄的史上最大約，讓來台6年的樂天桃猿日籍教頭古久保健二都坦言，有感受到中職人氣愈來愈高。然而，有5大咖球星增加賽事精彩度是好事，但原應讓人稱羨的月薪數字卻都保密到家，球團只公布加上激勵獎金後的「最大值」假象，令原本已被詬病多年不透明的中職薪資更加模糊，對起飛中的職棒產業發展並無助益。

曾經旅美的林子偉，據悉月薪也低於100萬。（資料照）

實際月薪保密 開倒車作法

曾旅日的王柏融據了解月薪低於100萬元。（資料照）

統一獅球星陳傑憲身為球員工會理事長就直言，「如果球團能把每個球員的薪水都透明化公布，薪資、激勵金多少，細節不一定要公布，但至少月薪、激勵金分開寫，是ok的。」陳傑憲認為公眾人物被公布薪水是正常的事，領多少正代表球員的價值，「運動選手就是競爭，競爭就是比較，當然愈努力，打得愈好，薪水愈高。」

獅隊陳聖平合約 良好示範

獅隊這次也做出良好示範，對今年選秀第1指名的內野手陳聖平就完整公布2.5年合約內容，包括今、明、後年月薪各為29、31、35萬，另有200萬激勵獎金。獅隊領隊蘇泰安不願評論其他球隊作法，但他表示，往後也會延續基本月薪和激勵獎金都公布的方式。

職業運動薪資透明化是建立完善制度的根本，有經紀人就坦言在替球員談合約時，其實更需要取得其他同等級球員的合約細節，這樣去跟球團談約時才有基準點可比較，「不是讓球團說了算」；有球團高層也認為應要公布月薪才合理，否則對日後有意返台的旅外球員恐形成「錯覺」、造成索價愈來愈高的亂象，更直接建議既然合約都需送交聯盟，乾脆由聯盟統一公布。

張奕月薪據估不到40萬

不少球迷都不了解「合約總值」真義，有人直接用張育成合約總值9250萬去推估平均月薪220萬，正是不知這份合約包含多少激勵獎金「大餅」所致，圈內人士都知有些激勵條件是「看得到、拿不到」。

根據本報掌握張育成的實際月薪不到200萬、張奕月薪不到40萬，據悉吳念庭平均月薪不到80萬，而林子偉和王柏融則都低於100萬，

倘若不想看到報導充斥「據了解、據悉」，或是球團想要反駁媒體報導，煩請直接公布，畢竟搞職業運動就應透明化，況且球員是球團資產，也毋需以「尊重選手本人意願」來遮掩了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。