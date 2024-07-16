5大旅外球員月薪 集體蓋牌！

張育成的合約總值達9250萬。（資料照）

〔記者倪婉君／新聞分析〕從去年林子偉、王柏融，到今年吳念庭、張育成和張奕，這5位具大聯盟或日職一軍資歷的球星返台效力中職都相繼造成話題，包括前天就出現林子偉和張育成同日先發守游擊、王柏融和吳念庭在台鋼並肩作戰、張奕初登板就幸運奪勝的場面。但他們雖簽下一紙比一紙大張的合約，卻集體出現只公布最高總值、蓋牌實際薪資的「薪異象」，而球團責無旁貸，必須停止這種大開職棒倒車的作法。

據悉台鋼吳念庭平均月薪不到80萬。（資料照）

激勵獎金畫大餅

中職五大球星合約

合約只公布最高總值

中職5大球星張育成、林子偉、吳念庭、王柏融和張奕（見圖）合約，給外界頂薪行情的錯覺，但都只公布含激勵獎金的「最大總值」，實際月薪卻保密到家，難以顯現球員的真正價值。（資料照）

從林子偉和王柏融去年8月的世紀交易案，到張育成今年成為選秀狀元並收下最高總值刷新紀錄的史上最大約，讓來台6年的樂天桃猿日籍教頭古久保健二都坦言，有感受到中職人氣愈來愈高。然而，有5大咖球星增加賽事精彩度是好事，但原應讓人稱羨的月薪數字卻都保密到家，球團只公布加上激勵獎金後的「最大值」假象，令原本已被詬病多年不透明的中職薪資更加模糊，對起飛中的職棒產業發展並無助益。

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曾經旅美的林子偉，據悉月薪也低於100萬。（資料照）

實際月薪保密 開倒車作法

曾旅日的王柏融據了解月薪低於100萬元。（資料照）

統一獅球星陳傑憲身為球員工會理事長就直言，「如果球團能把每個球員的薪水都透明化公布，薪資、激勵金多少，細節不一定要公布，但至少月薪、激勵金分開寫，是ok的。」陳傑憲認為公眾人物被公布薪水是正常的事，領多少正代表球員的價值，「運動選手就是競爭，競爭就是比較，當然愈努力，打得愈好，薪水愈高。」

獅隊陳聖平合約 良好示範

獅隊這次也做出良好示範，對今年選秀第1指名的內野手陳聖平就完整公布2.5年合約內容，包括今、明、後年月薪各為29、31、35萬，另有200萬激勵獎金。獅隊領隊蘇泰安不願評論其他球隊作法，但他表示，往後也會延續基本月薪和激勵獎金都公布的方式。

職業運動薪資透明化是建立完善制度的根本，有經紀人就坦言在替球員談合約時，其實更需要取得其他同等級球員的合約細節，這樣去跟球團談約時才有基準點可比較，「不是讓球團說了算」；有球團高層也認為應要公布月薪才合理，否則對日後有意返台的旅外球員恐形成「錯覺」、造成索價愈來愈高的亂象，更直接建議既然合約都需送交聯盟，乾脆由聯盟統一公布。

張奕月薪據估不到40萬

不少球迷都不了解「合約總值」真義，有人直接用張育成合約總值9250萬去推估平均月薪220萬，正是不知這份合約包含多少激勵獎金「大餅」所致，圈內人士都知有些激勵條件是「看得到、拿不到」。

根據本報掌握張育成的實際月薪不到200萬、張奕月薪不到40萬，據悉吳念庭平均月薪不到80萬，而林子偉和王柏融則都低於100萬，

倘若不想看到報導充斥「據了解、據悉」，或是球團想要反駁媒體報導，煩請直接公布，畢竟搞職業運動就應透明化，況且球員是球團資產，也毋需以「尊重選手本人意願」來遮掩了。

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