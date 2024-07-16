瓊斯盃》台灣藍扳倒美國 3連勝並列龍頭

31歲的陳盈駿昨進帳20分、6助攻、3抄截。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，靠「新台灣人」高柏鎧22分、17籃板領軍之下，以82：76擊敗美國隊，目前3勝0敗，與菲律賓並列龍頭。

「新台灣人」高柏鎧砍22分、17籃板，率台灣藍擊敗美國隊。（記者林正堃攝）

高柏鎧浴血奮戰 砍22分

夢想家吉爾貝克本月與籃協完成簽約，有機會成為Q.戴維斯、阿提諾後第3位歸化球員，中文名字取為「高柏鎧」，昨繳出瓊斯盃代表作，攻守俱佳、送出6阻攻，還一度打到手臂濺血，展現奮戰精神。他認為，雖然自己前兩戰數據不算亮眼，但球隊都能贏球最重要。

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籃板數僅差美國隊3個

台灣藍隊首戰20分差大勝日本、第2戰25分差力退烏克蘭，昨天是至今最膠著一戰，總教練圖齊指出，此役剛好能考驗球員在壓力之下執行戰術的能力，很開心看到子弟兵又跨出一大步。台灣藍昨雖外線命中率僅16.7%，不過籃板數只輸身材高大的美國隊3個，進攻籃板還以19：15佔優勢，同時逼出對手多達20次失誤。

31歲老大哥陳盈駿昨進帳20分、6助攻、3抄截，他認為，團隊磨合漸入佳境，自己在場上的角色就是多提醒隊友，他提到團隊禁區有高柏鎧鎮守，進攻節奏還可以更好，昨快攻只拿13分，是待改進之處。

美國隊此次來台球隊為「Future Sports」，將挑戰賽史第17冠，昨不敵藍隊後戰績1勝2敗，今下午3點交手馬來西亞，晚間7點則有台灣內戰。

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