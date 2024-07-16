張育成不打明星賽 攻蛋首秀熱賣

中職明星賽張育成（右2，資料照）將不會參加。

〔記者林宥辰／台北報導〕中職將於7月20、21日在大巨蛋迎接全明星賽盛事，今年因應年底世界棒球12強賽，分組架構維持往年「國家隊vs台灣隊」形式，國內本土兩強投古林睿煬、徐若熙都被分在12強台灣隊，明星隊則有暫居投手三冠王的勝騎士等強投豪打助陣。

預售票3戰已破3.8萬張

富邦悍將上週末喜迎新科狀元郎張育成，成為中職新話題人物，聯盟表示，會長蔡其昌日前在張育成加盟儀式上，已經表示會邀請張育成來明星賽擔任嘉賓，不過因為張育成明星賽期間與家人有其他行程，所以不會出席活動，張育成表達很期待明年可以入選明星賽，與大家同樂。

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張育成明星賽沒能現身，首次在大巨蛋亮相預計會是在7月26至28日，富邦主場出戰台鋼雄鷹。富邦球團表示，上週末新莊主場3連戰，票房與商品銷售額合計逾1500萬創下佳績，其中首波張育成商品推出包括球員版球衣、應援巾等品項，銷售額逾350萬元，而大巨蛋3戰，預售票合計已破3.8萬張，其中週六已售出1.5萬張門票。

王柏融退出全壘打大賽

昨聯盟公布明星賽雙方最終名單和全壘打大賽名單。明星賽方面，原屬12強台灣隊的中信兄弟投手徐基麟因傷，改由同隊內野手許基宏遞補。而繼陳子豪辭退全壘打大賽後，台鋼雄鷹王柏融也因考量手腕舊傷婉拒，兩人的參賽名額由台鋼張肇元和味全龍拿莫．伊漾遞補。

兄弟徐基麟傷退 許基宏遞補

明星賽票房熱銷，聯盟昨透露，兩日預售皆超過9成8，將有破紀錄約6萬人進場，目前剩L5「攻蛋同樂區」尚有票，其餘區域多數均已完售。

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