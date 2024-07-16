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兄弟今戰狀元郎 先發沒特別更動

2024/07/16 05:30

大聯盟台灣野手在中職前3場出賽

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟今天起作客新莊2天，與富邦悍將進行下半季第1次「金控大戰」，第1場維持輪值順序由魏碩成先發，是張育成在中職第1位面對的左投手，魏碩成表示，張育成雖是很強的打者，但去年經典賽熱身賽有過交手經驗，幫助球隊贏球才是最重要的。

兄弟今起和悍將2連戰，首戰由魏碩成先發，是張育成在中職第1位交手的左投。（資料照）

維持輪值派魏碩成

張育成首度戰左投

魏碩成指出，因為表定本週第1場要先發，富邦多了張育成這名強打，上週富邦與統一獅3連戰他都有看，覺得張育成力量很大、腳程很快、經驗豐富，要很小心對付但不會特別在意，「他跟台灣的打者確實很不一樣，但對投手來說，就是要面對的1個打者。」

經典賽前交手 被豪邁出棒嚇到

魏碩成表示，去年經典賽熱身賽曾與張育成交手，於1局上、3局上兩度讓張育成擊成外野飛球出局。

雖被張育成的豪邁出棒嚇到，還好都是飛球出局，可以參考那次的經驗，再比對最近的狀況，「他回來打3場了，進攻策略一定會改變，等看完影片與數據，會跟教練、捕手擬定方案，被他打到也沒關係，幫助球隊贏球才是我的工作。」

去年3月5日經典賽熱身賽，中信兄弟派魏碩成先發，前4位回來打中職的大聯盟台灣野手，陳金鋒、林哲瑄都在第2場出賽就開砲，其次是林子偉在第3場，最晚是胡金龍在第12場，張育成打完3場全壘打仍掛零，但魏碩成生涯挨6發都被右打者擊出，有4發在新莊是他在各球場最多，對富邦投28局就被高國麟、林哲瑄各轟2發，能否成就張育成中職首轟將是今天一大看點。

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