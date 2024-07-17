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張育成中職首轟 首次嗆洋投

2024/07/17 05:30

悍將選秀狀元張育成4局下敲出2分砲，中職首轟出爐。（記者王藝菘攝）

返台第4戰開砲

悍將張育成獲選單場MVP，用招牌敬禮手勢向全場球迷致意。 （記者王藝菘攝）

招牌敬禮回饋球迷

悍將教頭陳金鋒（左三）不滿兄弟投手陳柏均對打者連續投出近身球，衝入場抗議，兩隊立即清空板凳。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕張育成返台後的首轟在第4場中職出賽出爐，連同首打點、首得分、首MVP一次到位，他也以招牌敬禮手勢回應球迷齊聲高喊「張育成，我愛你！」，富邦悍將靠他這1棒把領先擴大到7分，以9：3擊敗中信兄弟，拿下最近7次交手的第6勝，下半季戰績與兄弟、統一獅並列首位。

大聯盟台灣野手在中職首轟

富邦打完3局以3：0領先，4局下再添2分後輪到張育成打擊，他逮住蔡齊哲第1球擊出左外野2分彈，回到休息區時與哥哥張進德開心相擁，6局下戴培峰被左投陳柏均連續3顆頭部近身球招呼有點情緒，總教練陳金鋒也氣憤難抑衝進場內，引發兩隊板凳清空在本壘旁對峙，他也首次在中職碰到「大場面」，並與兄弟洋投艾士特對嗆，但衝突並未擴大。

張育成指出，因為出棒有點太早，沒有打到球心，但他還是全力跑，沒想到球會飛出去，希望一步一腳印，享受每場比賽，「我也很久沒打出去了，就努力打好每顆球，最開心還是球隊贏球，聽說首轟球是被江坤宇的球迷撿到，希望有更多不是富邦的球迷進場為我加油。」

張育成認為，這幾場的感覺愈來愈好，也一直跟打擊教練溝通，很感謝總教練一直用「棒球是團體的，不是你一個人的」鼓勵他，首次拿單場MVP非常意外，第1次上台跳舞也很新鮮，還好他的舞步蠻輕鬆的，「連勝與連敗都經歷了，還是連勝比較爽，可以笑咪咪離開球場。」

6局下大場面

旅美英文派上用場

對於6局下的「大場面」，陳金鋒表示，本土投手不會故意丟本土打者，控球不好也就這樣而已，任何選手被連續3顆往頭丟一定會有反應，「本來沒什麼事，那個洋將叫什麼叫？莫名其妙嘛！」張育成也說，當隊友要當好隊友，不是在場邊罵來罵去，場上狀況不關艾士特的事，「看到他在嗆，我就來對付他，叫他走開、滾開、閉嘴！」

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