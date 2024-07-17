獅7局啟用雙代打 潘傑楷清壘打逆轉

王柏傑（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅潘傑楷把握滿壘時上場代打機會，擊出2年來的第1支三壘打，5：3逆轉擊敗台鋼雄鷹。統一終止對戰2連敗，最近6戰5勝，下半季戰績和中信兄弟、富邦悍將並列第1。

陳韻文（右）連續8季救援成功達2位數。（記者李惠洲攝）

趁台鋼換投取勝

獅隊潘傑楷7局下敲出逆轉三壘打。（記者李惠洲攝）

戰績3強並列第1

統一前6局留下10個殘壘，6個在得點圈，以1：3落後，第7局終於掌握得分機會，靠著四壞球和林安可、胡金龍、林岱安安打扳回1分，還攻佔滿壘，潘傑楷面對第1個好球就積極出棒，打成2022年9月24日以來的第1支三壘打清空壘包，5：3超前比數。

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統一總教練林岳平表示，前6局太多的機會沒有把握，第7局趁著台鋼換投手的契機終於反攻，除了潘傑楷致勝的三壘打，另一名代打的胡金龍安打串連攻勢也很關鍵，像這樣靠著代打贏球的比賽並不常見，感謝選手沒有放棄。

潘傑楷表示，感謝隊友製造機會和教練團信任，已經在場邊準備很久，上場時非常興奮，反而不像先發時會有一些怯場，因為上週有2次得點圈的打擊機會都有把握，那種好的感覺還在，因此好球就積極出棒。

潘傑楷雖然很久沒有三壘打，上週的4支安打有2支二壘打，潘傑楷笑說因為前一個跑者都是林安可，他沒有跑回本壘，才沒有機會挑戰三壘打。

統一終結者陳韻文第9局登板，被擊出1支安打無失分，拿下本季第10場救援成功，達成史無前例的連續8年單季救援成功2位數。

台鋼由19歲新人左投王柏傑先發，投5局雖然被擊出偏多的6支安打，還有3次四壞球，發揮優異的危機處理能力只失1分，3：1領先時退場，可惜牛棚未能守成，生涯首勝泡湯。

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