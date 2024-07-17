中職薪資大開濾鏡 聯盟不表達任何立場

吳念庭（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君、林宥辰／台北報導〕張育成、吳念庭等大咖月薪「秘而不宣」，讓外界自行解讀，球團都僅公布連同激勵獎金綁在一起的「最高總值」帶過，合約薪資細節完全蓋牌。對於這種異象，中職秘書長楊清瓏昨除重申「聯盟對於球團是否公布球員薪資沒有特定立場」。也對前年自由球員分級制度上路後是否在公告時註明A級球員薪資，他明確表示聯盟僅會註記年度薪資是否屬於A級、不會列出薪資。

張育成（記者王藝菘攝）

楊清瓏重申不干涉球團

中職各隊的薪資不透明化已被詬病多年，除了會以尊重球員意願不公布合約，也有只公布加薪球員薪資、不公布扣薪的「擇優公布」方式，這兩年陸續返台的林子偉、王柏融、張育成等指標球星到底月薪領多少始終都是謎。對此現狀，聯盟目前採取不干涉各球團的作法，也不表達任何立場。

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味全龍領隊丁仲緯昨說：「球迷進場看球，應該也會希望看到身價高的球星彼此場上較勁，所以代表性球星的薪資應該是可以公開。但是，以球團立場雖然公開無妨，仍得尊重球員，畢竟每個選手狀況跟考量都不同。」

中職自前年起實施自由球員分級制度，凡符合自由球員（FA）資格的球員月薪排在各隊前12名者皆屬A級，其餘則為B級。倘若類似張育成等未經球團公布月薪的大咖球員符合宣告FA條件，月薪也不會隨著行使FA而曝光?楊清瓏指出，「聯盟公告符合行使自由球員資格的選手，會一併註記年度薪資是否屬於A級。」

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