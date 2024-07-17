周董「談薪」 透明才有更多對話

周思齊（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將雖與張育成簽下中職史上最大合約，只強調總值卻沒公布月薪等細節，讓球員薪資不透明再次成為話題，前職棒球員工會理事長周思齊表示，他個人與工會都支持公布薪資，造成這個現象存在超過10年，根源是不定存續的制式合約。

10年前增補條款

凸顯合約根本問題

周思齊指出，職業運動的重點是數字，薪資也是數字，本就應該公布，在情感面，從小朋友到基層選手，看到張育成的月薪，會想以他為目標，對棒球人口的發展是正面的，在務實面，工會可以明確計算薪資結構，有利於勞資雙方的談判，「譬如最低薪資、自由球員，薪資要透明化，才能有更多討論。」

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周思齊認為，合約總值有很大部分是激勵獎金，中職早年的合約內容很簡單，只有月薪，約從10年前開始出現激勵獎金，但無法寫在制式合約上，球隊與選手簽約都會再寫一張「增補條款」，礙於不定存續契約本就不清不楚，存在30多年不見修訂或補充，「不從根本問題去處理，個案就會愈來愈多。」

周思齊表示，工會自2013年開始做中職球員的薪資普查統計，這幾年都無法公布結果，就是因為薪資不透明，很多東西無法反映出來，雖然中職的勞資關係比以前好很多，但還是有很長的路要走，「聽說連會長（蔡其昌）也問不到張育成月薪多少，我覺得這很有趣。」

中信兄弟領隊劉志威指出，其他國家的聯盟也沒有完全公布球員薪資，中信過去當然也有案例，球團在談薪過程會與球員、經紀公司溝通，基本上尊重球員個人意願，「可以公布就公布，不想公布不會勉強，我們每年還是會公布七到八成，大家想知道的應該都有。」

劉志威認為，有些選手基於特殊想法或其他考量，就算加薪也未必願意公布，張育成的狀況比較特殊，中信不宜也不能評論富邦的做法，「他的等級很不一樣，畢竟是指標，如果是我們，應該會努力跟他溝通，希望回應大家的期待。」

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