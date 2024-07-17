承蒙大谷金口 赫南德茲轟出冠軍

赫南德茲（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年大聯盟全壘打大賽充滿戲劇性，31歲道奇打者赫南德茲前兩輪都比別人多1轟挺進，決賽也以14轟比下13轟的皇家小惠特，成為道奇隊史首位全壘打大賽冠軍，賽後還透露隊友大谷翔平有獻策，而大谷在台灣時間今早8點開打的明星賽擔任國聯先發2棒DH、洋基賈吉扛美聯先發第4棒。

「也許大家都低估我了，你們看到最後小惠特打出那些全壘打的模樣，所有人都為他加油，而我在這裡，跟那些人一樣有才能。」這是赫南德茲首次參加全壘打大賽，賽前不像大都會阿隆索等其他7名參賽者受注目，但最後他成為史上第7位多加尼加籍全壘打大賽冠軍，並獲頒100萬美元獎金。

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參賽8人在首輪取4人晉級，赫南德茲以19轟比下遊騎兵賈西亞18轟、吊車尾晉級，第2輪又以16轟比下費城人波姆的15轟，決賽則轟出14轟(正規時間11轟+加時3轟)，再以1轟之差擊敗小惠特。

「大谷告訴我，就往左中外野方向打，不要用拉打的。」右打的赫南德茲照辦後果然奏效，而昔日隊友小葛雷諾還穿著赫南德茲在藍鳥的37號球衣來替他打氣，最後更將象徵冠軍的鍊牌戴在他脖子上。小葛雷諾是上屆全壘打大賽冠軍，表示：「他是我的好友、兄弟和前隊友，我能怎麼說呢？我現在非常以他為榮。」

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