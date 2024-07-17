晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃》陳盈駿板凳躍C位 下半場馴服白隊

2024/07/17 05:30

賀丹（左，記者林正堃攝）

台灣內戰 藍隊回神4連勝

台灣白隊當家主控游艾喆（左）把握旅外前瓊斯盃機會，和效力藍隊的能仁家商學長陳盈駿較勁，汲取經驗。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊昨就看台美混血兄弟賀丹、賀博及歸化球員高柏鎧表現，3人率隊克服上半場落後頹勢，最終藍隊以82：77擊敗台灣白隊，4連勝在本屆瓊斯盃領先群雄，可以開心迎接今天的休兵日，明天起再續朝把冠軍留在台灣的目標邁進。

藍隊昨決定讓劉錚、林庭謙兩位旅外球星休兵，想不到開賽面臨白隊的衝擊就自亂陣腳，還好陳盈駿沒輪休，他立刻從板凳席替補上場穩定軍心，並展現經驗帶隊突破白隊。白隊總教練桑茂森透露，陳盈駿確實不斷給白隊球員上課。陳盈駿此仗是全隊唯一上場超過30分鐘，繳出10分、3籃板及3助攻。

除了有陳盈駿穩定軍心，賀丹上場26分鐘攻下全隊最多21分，弟弟賀博也送上灌籃美技並斬獲15分，高柏鎧在禁區賣高繳出15分、19籃板和3阻攻。

賀家兄弟 合拿36分稱頭

賀博指出，去年打白隊是以挑戰者的心態衝擊藍隊，今年反過來，他和哥哥的壓力都有點大，且劉錚、林庭謙、蘇士軒、曾祥鈞輪休，也是球隊陷入苦戰的原因。

義大利籍總教練圖齊大讚白隊有把無球戰術執行到位，他則提醒藍隊球員別輕敵，並指出藍隊有不斷挑戰白隊外籍生莫巴耶，讓他在第四節就犯滿離場，也是贏球關鍵。另外，圖齊認為，高柏鎧和莫巴耶類型不同，他期待莫巴耶能持續進步，成為台灣男籃的另一位歸化球員。

藍隊接連戰勝日本、烏克蘭、美國及白隊，4連勝獨佔鰲頭，下一場將跟3戰全勝的馬來西亞交鋒，可能是攸關能否把冠軍留在台灣的關鍵戰役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。