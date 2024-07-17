瓊斯盃》陳盈駿板凳躍C位 下半場馴服白隊

賀丹（左，記者林正堃攝）

台灣內戰 藍隊回神4連勝

台灣白隊當家主控游艾喆（左）把握旅外前瓊斯盃機會，和效力藍隊的能仁家商學長陳盈駿較勁，汲取經驗。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣藍隊昨就看台美混血兄弟賀丹、賀博及歸化球員高柏鎧表現，3人率隊克服上半場落後頹勢，最終藍隊以82：77擊敗台灣白隊，4連勝在本屆瓊斯盃領先群雄，可以開心迎接今天的休兵日，明天起再續朝把冠軍留在台灣的目標邁進。

藍隊昨決定讓劉錚、林庭謙兩位旅外球星休兵，想不到開賽面臨白隊的衝擊就自亂陣腳，還好陳盈駿沒輪休，他立刻從板凳席替補上場穩定軍心，並展現經驗帶隊突破白隊。白隊總教練桑茂森透露，陳盈駿確實不斷給白隊球員上課。陳盈駿此仗是全隊唯一上場超過30分鐘，繳出10分、3籃板及3助攻。

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除了有陳盈駿穩定軍心，賀丹上場26分鐘攻下全隊最多21分，弟弟賀博也送上灌籃美技並斬獲15分，高柏鎧在禁區賣高繳出15分、19籃板和3阻攻。

賀家兄弟 合拿36分稱頭

賀博指出，去年打白隊是以挑戰者的心態衝擊藍隊，今年反過來，他和哥哥的壓力都有點大，且劉錚、林庭謙、蘇士軒、曾祥鈞輪休，也是球隊陷入苦戰的原因。

義大利籍總教練圖齊大讚白隊有把無球戰術執行到位，他則提醒藍隊球員別輕敵，並指出藍隊有不斷挑戰白隊外籍生莫巴耶，讓他在第四節就犯滿離場，也是贏球關鍵。另外，圖齊認為，高柏鎧和莫巴耶類型不同，他期待莫巴耶能持續進步，成為台灣男籃的另一位歸化球員。

藍隊接連戰勝日本、烏克蘭、美國及白隊，4連勝獨佔鰲頭，下一場將跟3戰全勝的馬來西亞交鋒，可能是攸關能否把冠軍留在台灣的關鍵戰役。

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