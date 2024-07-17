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奧運》男團F4沒台灣 莊智淵：對日仍有優勢

2024/07/17 05:30

由老將莊智淵（右）率領的台灣桌球男團，巴黎奧運落居第6種子 （資料照）

日本第4種子 台灣落第6

〔記者許明禮／台北報導〕日本名將張本智和7月初在WTT曼谷球星挑戰賽男單4強賽逆轉林昀儒後，比出4根手指頭的手勢，昨天謎底揭曉，日本隊在巴黎奧運男子團體賽超越台灣隊，躋身第4種子。

國際桌總昨公布7月份團體世界排名，台灣男子隊從6月的第4下滑至第6，也跌出奧運男團前4種子行列，前5種子依序為中國、德國、法國、日本及南韓，這也意味台灣隊在奧運男團8強賽將提前遭遇中、德、法、日其中一隊，增加奪牌難度。上屆東京奧運，台灣隊在8強以2：3不敵德國。

今年將第六度披上奧運戰袍的43歲老將莊智淵分析，前4種子中，日本隊都是年輕選手，缺乏大賽經驗，相對好打一些；德國隊今年由直拍橫打的邱黨取代法蘭吉斯卡，搭配波爾、奧恰洛夫兩名沙場老將，打起來難度較高，法國隊由衝擊力十足的勒布朗兄弟搭配高齊，同樣不好應付。

女子隊方面，上屆在8強賽敗給日本的台灣隊，本屆名列第7種子，前4種子依序為中國、日本、南韓、羅馬尼亞。

混雙方面，世界排名第7的林昀儒／陳思羽名列第6種子，前4種子分別為中國王楚欽／孫穎莎、日本張本智和／早田希娜、南韓林鍾勳／申裕斌、香港黃鎮廷／杜凱琹。男單方面，林昀儒排名第5種子，前4種子分別為王楚欽、樊振東、F.勒布朗、卡德拉諾。女單鄭怡靜則排名第7種子。

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