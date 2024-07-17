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《巴黎奧運台灣戰將／拳擊》陳念琴3度出征 林郁婷拚金滿貫

2024/07/17 05:30

拳擊台灣隊

〔記者粘藐云／專題報導〕台灣拳擊代表隊今年巴黎奧運共6名選手取得資格，成為繼1964年東京奧運的7名選手後，最多人參賽的一屆。除了上屆的「四金釵」黃筱雯、林郁婷、陳念琴和吳詩儀，今年多了兩名男子好手賴主恩、甘家葳，目標朝頒獎台邁進。

陳念琴（資料照）

雙雄出擊 賴主恩要雪恥

賴主恩（資料照）

上屆東奧奪下女子51公斤級銅牌的黃筱雯，這次爭取奧運資格之路相當艱辛，去年杭州亞運8強止步，無法提前拿到門票，之後在義大利舉行的第一次奧運資格賽失利，直到今年5月才在泰國的資格賽拿到門票。

驚險搭上奧運末班車，黃筱雯隨即前往日、韓做最後備戰，希望克服碰上亞洲選手的劣勢。第2度踏上五環殿堂，她期盼能擺脫緊張的問題，有更穩定的發揮。

擁有阿美族及布農族血統的陳念琴，里約奧運時成為我國首位取得資格的女拳手，上屆東奧前發現罹癌，歷經多次化療後重返賽場，雖在8強止步仍寫最佳成績，第3度征奧，陳念琴期盼超越自我，朝金牌邁進。

上屆東奧在16強止步的吳詩儀，去年杭州亞運前面臨受傷、換教練等低潮，但她很快重新站起來，並在杭州亞運奪下女子60公斤級銅牌，她也期許在生涯第2次奧運心態能更沉穩，也想在拳擊界留名。

「台灣拳后」林郁婷上屆東奧意外一戰出局，但她記取這次失利的經驗，轉換為動力，在國際賽屢創佳績。去年她在杭州亞運勇奪女子57公斤級金牌，寫下歷史，她發下豪語，要在今年巴黎奧運掄元，完成生涯金滿貫里程碑。

2016年里約奧運曾參戰的賴主恩，當年一戰出局令他深受打擊，一度陷入低潮。但受到「柔道男神」楊勇緯的激勵，他重新站起來，並在杭州亞運和男子71公斤級的甘家葳雙雙摘下銀牌，也取得奧運資格，兩人期盼這次前進花都，能有一番作為。

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