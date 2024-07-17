奧運》嚴選5美 有戰火青春有乃木坂滋味

志田千陽（圖片來源：選手IG）

記者梁偉銘／專題報導

森貝格（資料照）

既美麗又強悍！2024巴黎奧運各國頂尖運動員雲集，巾幗不讓鬚眉的五大嬌點會師時尚花都，結合力與美的精彩演出，勢必在賽場上吸引全球目光。

碧蘿蒂德（資料照）

馬胡琪克 俄烏戰爭倖存者

古妮絲（資料照）

（Yaroslava Mahuchikh）

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馬胡琪克（資料照）

烏克蘭「跳高天后」馬胡琪克上屆東京奧運處女秀摘銅一戰成名，2022年2月俄烏戰爭爆發，當時她在深陷戰火的第聶伯羅家鄉，為了躲避轟炸而躲進地窖，甚至搭車3天逃往2000公里外的塞爾維亞，之後轉往德國接受訓練，或許危機就是轉機，肩負祖國和家人期待，好強如她更加專注投入，成績持續突破提升。

近況甚佳的馬胡琪克，7月世界田徑總會鑽石聯賽巴黎站驚豔全場，以2公尺10把塵封37年的世界紀錄送入歷史，22歲已拿遍世錦賽、室內世錦賽、歐錦賽、室內歐錦賽、鑽石聯賽總冠軍的她，如今又站上全球之巔，就差奧運金牌締造「金滿貫」傳奇。

古妮絲 美麗獲杜蘭特認證

（Zehra Gunes）

土耳其女排「進擊女巨人」古妮絲擁有身高 197公分逆天長腿，不論攔網或重砲扣殺都橫掃群芳，讓7月剛滿25歲的御姐女王，已是陣中主力戰將，上屆東京奧運率領土國女排拿到隊史最佳5名，IG美照還被美國男籃的NBA當家球星杜蘭特瘋狂點讚。

碧蘿蒂德 藉柔道聲援烏克蘭

（Daria Bilodid）

烏克蘭碧蘿蒂德出生柔道世家，6歲開始跟著媽媽練習，上屆東京奧運處女秀勇奪女子48公斤級銅牌，由於家園仍深陷俄軍侵略戰火，現年23歲的「柔道芭比」擔任團服發表會最稱職模特兒的同時，除了矢志提升五環殿堂獎牌成色，不忘為祖國積極發聲：「我相信此時此刻，運動賽事能給烏克蘭機會告訴全世界，戰爭還在持續！」

森貝格 東奧銅牌仙氣初戀感

（Avishag Semberg）

以色列跆拳道「空靈仙女」上屆東京奧運粉墨登場，19歲就踢下女子跆拳道49公斤級銅牌，成為史上最年輕奧運奪牌的以國運動員，高顏值更讓她榮登全球運動迷的熱搜關鍵，還形容其甜美微笑帶有初戀感。期望能在巴黎奧運更上層樓的森貝格，今年歐洲資格賽勇奪金牌，並勉勵家鄉基底拉的小朋友：「要懷抱遠大夢想，任何事情都有可能。」

志田千陽 羽球寶貝乃木坂鐵粉

（Shida Chiharu）

日本羽球「漂亮寶貝」成名甚早，與松山奈未的女雙組合躍居世界排名第4，不但取得巴黎奧運門票，也將爭取生涯首面五環獎牌。球技與外型同樣出色的志田千陽，吸引許多球迷，私底下卻是追星族，身為日本偶像女團「乃木坂46」的死忠粉絲，除了對於團員如數家珍，甚至有空就趕到活動現場，替心儀偶像熱血應援，「球星愛追星」的反差屬性相當有趣。

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