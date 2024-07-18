晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟首棒大風吹 張志豪第2球就開趴

2024/07/18 05:30

悍將新洋投杰戈初登板，首局就遇亂流。（記者陳志曲攝）

暌違近7年開路猛打賞

兄弟張志豪暌違近7年擔任首棒，繳出猛打賞表現。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕暌違7年再度扛先發開路先鋒的張志豪，昨以猛打賞扮演「核彈頭」，率中信兄弟賞給富邦悍將新洋投杰戈震撼教育，終場以9：4中止新莊球場4連敗，在明星賽前勝場收尾，暫居下半季第一。

張志豪前次扛第一棒已是2017年9月8日，昨面對杰戈第2球就出擊，引爆球隊攻勢。杰戈生涯初登板起連續3打席被安打，追平隊史最慘紀錄，中信單局猛敲6安進帳4分。

中信總教練平野惠一直言，有感於近期打線要改變，希望排出讓對手感覺恐怖的打線，「昨天看到志豪的打擊，我就決定要把他排在首棒，沒想到首局就有化學效應。」

中信2局又靠張志豪四壞球開啟攻勢，隨後陳俊秀擊出適時安打送回1分。張志豪在7局更擊出2分打點的適時長打，也是繼林易增、周思齊後，隊史第3位37歲以上擔任開路先鋒貢獻猛打賞的選手。

「沒有很驚訝！」張志豪說，賽前才知道打第一棒，但今年首棒換來換去，「我對子豪打第一棒最有印象，當時就在想，什麼時候我也會打第一棒，下次搞不好是陳俊秀！」

杰戈前2局掉5分，3局起未再失分，關鍵就在改變配球，最終4.2局掉5分退場。平野直言，3局起杰戈開始丟曲球，壓制了打線。

中信一度5：0領先，未料2局下被富邦猛攻4分，德保拉5局掉4分仍拿下本季第6勝。平野指出，德保拉的變化球精準度不好，被打者鎖定直球，一些失投球打者都能掌握住。

兄弟戰績獨居第1

中信前天慘敗給富邦，全隊集合開會誓言在明星賽前最後一戰一定要拿下勝利，平野坦言，很對不起前天進場看球的球迷，給大家看到不好的內容，「告訴全隊今天要討回來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。