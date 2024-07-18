兄弟首棒大風吹 張志豪第2球就開趴

悍將新洋投杰戈初登板，首局就遇亂流。（記者陳志曲攝）

暌違近7年開路猛打賞

兄弟張志豪暌違近7年擔任首棒，繳出猛打賞表現。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕暌違7年再度扛先發開路先鋒的張志豪，昨以猛打賞扮演「核彈頭」，率中信兄弟賞給富邦悍將新洋投杰戈震撼教育，終場以9：4中止新莊球場4連敗，在明星賽前勝場收尾，暫居下半季第一。

張志豪前次扛第一棒已是2017年9月8日，昨面對杰戈第2球就出擊，引爆球隊攻勢。杰戈生涯初登板起連續3打席被安打，追平隊史最慘紀錄，中信單局猛敲6安進帳4分。

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中信總教練平野惠一直言，有感於近期打線要改變，希望排出讓對手感覺恐怖的打線，「昨天看到志豪的打擊，我就決定要把他排在首棒，沒想到首局就有化學效應。」

中信2局又靠張志豪四壞球開啟攻勢，隨後陳俊秀擊出適時安打送回1分。張志豪在7局更擊出2分打點的適時長打，也是繼林易增、周思齊後，隊史第3位37歲以上擔任開路先鋒貢獻猛打賞的選手。

「沒有很驚訝！」張志豪說，賽前才知道打第一棒，但今年首棒換來換去，「我對子豪打第一棒最有印象，當時就在想，什麼時候我也會打第一棒，下次搞不好是陳俊秀！」

杰戈前2局掉5分，3局起未再失分，關鍵就在改變配球，最終4.2局掉5分退場。平野直言，3局起杰戈開始丟曲球，壓制了打線。

中信一度5：0領先，未料2局下被富邦猛攻4分，德保拉5局掉4分仍拿下本季第6勝。平野指出，德保拉的變化球精準度不好，被打者鎖定直球，一些失投球打者都能掌握住。

兄弟戰績獨居第1

中信前天慘敗給富邦，全隊集合開會誓言在明星賽前最後一戰一定要拿下勝利，平野坦言，很對不起前天進場看球的球迷，給大家看到不好的內容，「告訴全隊今天要討回來！」

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