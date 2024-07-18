台灣隊不動游擊 江坤宇出現2勁敵

兄弟游擊手江坤宇1局下演出飛撲助殺三壘美技。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕世界棒球12強賽11月開打，本季中職賽場多了張育成、陳聖平等旅外回歸游擊好手和中信兄弟江坤宇競爭，中信總教練平野惠一樂觀其成，希望看到有人跟江坤宇競爭國家隊1號游擊手。

悍將游擊手張育成（左）觸殺跑者。（記者陳志曲攝）

江坤宇從2020年升上一軍狂掃游擊金手套4連霸，且幾乎每年都拿接近滿票的第1名選票。今年從旅外歸國的游擊有陳聖平和張育成，即使今年出賽數還無法取得金手套資格，預料未來幾年將出現3人之間的競爭。

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江坤宇表示，陳聖平和張育成都是很好的學習對象，畢竟他們可以去美國，一樣是台灣最好的，「畢竟我沒出國過，可從他們身上學習。」

明年游擊金手套爭奪戰來臨前，先在12強競爭，去年經典賽江坤宇扮演不動游擊，張育成則是一壘手。平野惠一直言，希望接下來都看到張育成固定守游擊，「能理解大型游擊手（張育成）的魅力，但只看幾場還無法跟江坤宇比較。」

張育成前天用「10年國家隊游擊」形容江坤宇，謙稱自己當富邦游擊手即可。江坤宇昨回應，張育成是台灣第1的選手。昨江坤宇首局就秀出飛撲殺三壘的超美技，張育成則又繳出雙安，繼續在場上互別苗頭。

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