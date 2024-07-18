149勝大投手想+1 魔鷹幫忙填1敗

台鋼魔鷹單場雙轟，包括從潘威倫手中敲出滿貫砲。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕台鋼雄鷹魔鷹轟出雙響砲，包括致勝滿貫彈，貢獻5分打點，曾子祐、吳念庭和王博玄演出三安猛打賞，11：10力克統一獅，把挑戰生涯150勝里程碑的潘威倫打成敗投。台鋼合敲20安，先發9棒棒棒敲安，隊史第1次在台南球場贏球，終止7連敗。

獅隊潘威倫中繼搶勝不成，多添1敗。 （記者李惠洲攝）

第1局統一開路先鋒林佳緯就敲出安打，2出局後今天扛第4棒的胡金龍安打先馳得點。

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2局上台鋼率先上場的魔鷹開轟，中斷統一先發投手郭俊麟的連續12局無失分，將聯盟最多的全壘打推進18轟，也帶動台鋼一輪猛攻，吳念庭、吳明鴻、王博玄、曾子祐和陳文杰安打再得3分，4：1超前。第4局台鋼先靠著2次四壞球上壘，王柏融二壘打追加1分。

嘟嘟第5局登板求勝

慘挨滿貫砲

統一第5局起用潘威倫中繼，被擊出1支安打無失分，5局下展開反攻，林祖傑和林佳緯連續安打，林安可選到四壞球，2出局攻佔滿壘，胡金龍和潘傑楷安打各打回2分，扳成5：5平手，潘威倫勝投出現機會。

潘威倫第6局續投，但先被曾子祐、陳文杰安打，王柏融的滾地球造成失誤，台鋼無人出局攻佔滿壘，魔鷹轟出隊史第1支滿貫砲，9：5再度領先。

第7局台鋼攻勢再起，王博玄、曾子祐和王柏融安打攻下1分，並攻佔二、三壘，統一故意保送魔鷹後出現觸身球奉送1分，比數來到11：5。

第7局統一陳聖平和陳傑憲接連擊出二壘打、三壘打，潘傑楷滾地球換回1分，第8局陳重羽代打安打，加上3次四壞球擠回1分，逼得台鋼提前推出終結者雷公，被陳傑憲安打連失2分，統一追到10：11，可惜9局下再見雙殺，仍以一分之差飲恨。

魔鷹表示，能夠打出隊史第1支滿貫彈非常開心，不過，對他來說，任何安打、全壘打只要能幫助球隊贏球，都是無價的。

魔鷹賽後才知道被他打出滿貫彈的潘威倫是中職史上最多勝投手，而且將在季後引退，魔鷹表示，看得出來是很好的投手，不意外他保有中職最多勝紀錄，也祝福他季後好好享受退休生活。

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