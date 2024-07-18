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林立開路猛打 猿20安屠龍

2024/07/18 05:30

林立（樂天提供）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿昨打線大爆發，團隊20支安打追平聯盟本季單場最多紀錄，林立、陳晨威和梁家榮同場上演猛打賞，林立還跑出隊史第1800次盜壘成功，終場以13：6大勝味全龍。

龍隊3局上灌進3分，一度追平，5局上還以5：3超前，但5局下起連4局丟分，無力反撲。龍隊投手群，包括中職生涯第100場出賽的先發投手王維中、中繼調整的徐若熙，5任投手就有4任有失分。

桃猿團隊安打創球隊本季新高，總教練古久保健二笑說：「特別是這種時候，會有點擔心隔天的狀況啊!」昨打線確實發揮出色，但守備端的判斷仍有修正空間，這部分也會持續叮嚀選手。

林子偉守備出狀況

教頭擔了

昨鎮守中外野的林子偉就兩度出狀況，先是3局上郭天信敲安後，林子偉被加計失誤，5局上李凱威擊出深遠飛球，林子偉判斷瑕疵造成紀錄上的二壘安打，且帶有打點。

古久保說，以林子偉的守備能力，要處理那樣的球應該綽綽有餘，「可能最近幾場比賽沒有固定守備位置的關係，身為總教練，我會再想辦法，也對他有點不好意思。」

林立昨演出猛打賞，還貢獻2分打點，奪下單場MVP。最近被教練安排重回開路先鋒，他說：「教練可能考量到晨威的狀況，所以有調動，這樣也沒有不好，大家都是一樣的心態，想辦法上壘、得分，幫助球隊贏球。」

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