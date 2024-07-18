晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

魔獸稱台灣為國家 中國比賽遭封殺

2024/07/18 05:30

霍華德（左）去年5月和時任副總統的賴清德（右）拍宣傳影片，稱台灣是「國家（country)」，遭中國小粉紅砲轟。（總統府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前NBA球星「魔獸」霍華德因去年稱台灣為國家，成為中國的全民公敵，他原訂7月初要代表台灣野馬隊參加TAT亞洲巡迴賽鄭州站，被拒絕參賽，且比賽延期至8月底還是不能上場。

中方玻璃心 拒其入境

霍華德（左）在去年5月和時任副總統的賴清德（右，總統府提供）拍宣傳影片，他稱台灣是「國家（country)」，遭中國小粉紅砲轟，稱他主張「台獨」，還無理要求他得出面道歉，他解釋，「country」不一定是國家的意思，但中國小粉紅依舊無法接受。

事隔逾1年，霍華德原本預計在7月初到中國參賽卻受影響，野馬隊總經理周映洲表示：「由於中國小粉紅又開始瘋傳當時的影片，中國針對霍華德能否出賽的審批也遭到拒絕。」

TAT鄭州站延期也沒用

周映洲透露，霍華德得知情況也相當無奈，且鄭州站之後改期至8月23日舉行，他也因為尚未通過出賽批准無法上場。

24日抵台 備戰台北站

霍華德作為TAT巡迴賽的股東之一，還兼任野馬隊老闆和球員，預計7月24日抵台，備戰7月26日至8月1日台北站賽事，屆時他將跟另2位前NBA球星卡森斯、庫克聯手出擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。