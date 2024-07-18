魔獸稱台灣為國家 中國比賽遭封殺

霍華德（左）去年5月和時任副總統的賴清德（右）拍宣傳影片，稱台灣是「國家（country)」，遭中國小粉紅砲轟。（總統府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前NBA球星「魔獸」霍華德因去年稱台灣為國家，成為中國的全民公敵，他原訂7月初要代表台灣野馬隊參加TAT亞洲巡迴賽鄭州站，被拒絕參賽，且比賽延期至8月底還是不能上場。

中方玻璃心 拒其入境

霍華德（左）在去年5月和時任副總統的賴清德（右，總統府提供）拍宣傳影片，他稱台灣是「國家（country)」，遭中國小粉紅砲轟，稱他主張「台獨」，還無理要求他得出面道歉，他解釋，「country」不一定是國家的意思，但中國小粉紅依舊無法接受。

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事隔逾1年，霍華德原本預計在7月初到中國參賽卻受影響，野馬隊總經理周映洲表示：「由於中國小粉紅又開始瘋傳當時的影片，中國針對霍華德能否出賽的審批也遭到拒絕。」

TAT鄭州站延期也沒用

周映洲透露，霍華德得知情況也相當無奈，且鄭州站之後改期至8月23日舉行，他也因為尚未通過出賽批准無法上場。

24日抵台 備戰台北站

霍華德作為TAT巡迴賽的股東之一，還兼任野馬隊老闆和球員，預計7月24日抵台，備戰7月26日至8月1日台北站賽事，屆時他將跟另2位前NBA球星卡森斯、庫克聯手出擊。

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