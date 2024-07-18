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瓊斯盃》莫巴耶轟31分 台灣白逆轉澳洲

2024/07/18 05:30

台灣白宋昕澔貢獻16分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕有歸化意願的外籍生莫巴耶在瓊斯盃表現搶眼，昨繳出31分、9籃板、8助攻的全能表現，率台灣白隊以90：78逆轉澳洲，第2勝入袋。

莫巴耶（中）昨繳出31分、9籃板、8助攻，率台灣白逆轉澳洲。（記者林正堃攝）

以年輕球員為主體的白隊，先前僅對阿聯拿下勝利。昨上半場打完落後3分，下半場拉高防守強度並鞏固籃板，展開反撲，尤其江均的扣籃帶動全隊氣勢，打出一波14：0的猛烈攻勢，奠定勝基。

宋昕澔奪16分 得分次高

白隊5人得分上雙，團隊命中率42.9%，除了莫巴耶表現搶眼，首次打瓊斯盃的宋昕澔貢獻16分，目前場均可得11.5分、3籃板，他希望把握跟外隊交手的機會，汲取經驗帶回母隊，他不諱言，和外國好手競爭身體碰撞強烈，必須提高身體對抗性。

江均扣籃 TPBL選秀熱身

江均昨在第3節上演扣籃秀，拉抬現場氣氛，他也是今年選秀熱門人選之一，之前在PLG選秀第3輪獲得富邦勇士青睞，昨他貢獻5分、2籃板、2抄截。

部分在PLG獲選的新秀已放棄23日登場的TPBL選秀會，但江均決定繼續參加，希望在當前動盪情勢下增添保險，盼有更好的選秀順位，「今年變動太大了，還是先求穩，所以兩聯盟都報名，但兩邊都是平等的，等選後再一起考慮。」

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