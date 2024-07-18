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巴黎奧運》征奧5名將「煉金」 荷包賺滿滿

2024/07/18 05:30

拉姆（資料照，法新社）

前言：奧運聚集全世界最頂尖的運動員，不乏實力和吸金能力兼具的熱門職業運動好手，NBA作為最受歡迎的職業賽事之一，球員除了年薪高，場外代言也多，而高球、網球的大賽獎金高，打得好口袋就賺得飽。本報精選5位將征戰巴黎奧運的名將，揭曉驚人年收入。（記者吳孟儒專題報導）

柯瑞（資料照，路透）

NBA 詹姆斯，年收入約1.3億美元（約42.3億台幣）

詹姆斯（資料照，路透）

湖人球星詹姆斯上季年薪約4760萬美元（約15.4億台幣），論薪資不是球員之最，但他代言廣告、贊助商多，且場外投資成功，除了房地產、球隊股份、服飾品牌、餐飲業，今年還正式進軍運動博弈產業，場外收入就超過8000萬美元（約26億台幣）。

辛納（資料照，路透）

從19歲打到39歲的詹姆斯，這次參加巴黎奧運依舊是最大焦點，4度參賽追平隊史紀錄，更是首位橫跨3個年代出賽的美國男籃球員，值得一提的是，詹皇打國際賽已寫下36連勝，此行目標幫美國完成5連霸。

史薇泰克（資料照，美聯社）

高球 西班牙 拉姆，年收入約2.2億美元（約71.5億台幣）

西班牙前高球球王拉姆去年從PGA美巡賽跳槽至由沙烏地阿拉伯資助的LIV高球聯賽，傳聞他加盟金就高達4億美元（約130億台幣）。此外，即使他今年冠軍還未開胡，仍賺進約660萬美元（約2.1億美元）獎金，外媒推算他年收入高達2.2億美元，在《富比世》運動員年度收入榜名列前茅。

拉姆上屆東京奧運因確診武漢肺炎退賽，巴黎奧運將是他首度站上五環殿堂，他說：「可能很多高球選手會優先考慮參加其他比賽，但我不會這樣做，因為在奧運奪金是我的夢想之一。」

NBA 柯瑞 年收入約1億美元（約32.5億台幣）

柯瑞生涯拿過4座NBA總冠軍、2次年度MVP，並曾在2010、14年代表美國男籃贏得世界盃冠軍，但過去2次奧運都因身體因素婉拒徵召，這次他征戰巴黎奧運若能奪金，將成就榮耀版圖。

身為勇士隊招牌球星，柯瑞上季年薪高達5191萬美元（約16.9億台幣），場外的表現也絲毫不遜色，去年跟運動品牌簽下一份「準終身合約」，總值可望超越他生涯總薪資的4.8億美元（約156億台幣）。

網球 辛納 年收入約2000萬美元（約6.5億台幣）

22歲的辛納今年氣勢銳不可當，在澳網奪下生涯首座大滿貫男單冠軍，拿下4冠為本季男網最多，排名也攀升至世界第一，成為史上首位登上球王寶座的義大利人，被視為巴黎奧運奪金熱門。

辛納本季獎金累計562萬美元（約1.8億台幣），是唯一破500萬美元的男子網壇好手，他也成為各大品牌的新寵兒，除擔任勞力士代言人，也是Gucci品牌大使，場外收入比獎金還多。

網球 史薇泰克 年收入約 2500萬美元（約8.5億台幣）

世界球后史薇泰克今年在法網締造3連霸，巴黎奧運她將在拿手的紅土賽事登場，被視為波蘭的奪金希望。

史薇泰克本季奪下5冠，賺進682萬（約2.2億台幣）的獎金在體壇領先群雌，但沒能擠進《富比世》年度運動員收入榜前50名。

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