晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃》12戰將斬大馬 台灣藍5戰皆捷

2024/07/19 05:30

歸化球員高柏鎧昨轟下全隊最高14分，率台灣藍擊潰馬來西亞。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽全員皆兵，上場的12名球員都有分數進帳，終場以86：66擊潰馬來西亞，迄今5戰全勝，今晚7點將對決阿聯隊。

台灣藍士氣高昂，昨上場的12名球員都有得分，迄今5戰皆捷。（記者王藝菘攝）

高柏鎧轟14分、11籃板

藍隊昨團隊命中率42.9%，歸化球員高柏鎧轟下全隊最高14分、另有11個籃板，混血兄弟賀丹進帳11分、賀博挹注12分，陳盈駿貢獻9分、5次助攻。

藍隊首節就打出21：8的攻勢，總教練圖齊指出，賽前就提醒球員，無論是先發、板凳都要隨時做好準備，選手在戰術執行上發揮出色，不只得分也從籃板、防守其他方面幫助團隊，開賽就打出氣勢。

此外，藍隊此役有效限制馬來西亞美籍外援莫利也是贏球關鍵，他首戰面對台灣白隊攻下全隊最高23分，昨雖拿下14分，但18投5中，命中率僅27.8%。

本土職籃球員 也有表現

台灣本土職籃球員也有不錯的表現，高錦瑋、林秉聖各得7分，杭州亞運3對3金牌成員林信寬、即將旅日的曾祥鈞都拿下6分。

首度披上藍隊戰袍的台啤永豐雲豹新人王高錦瑋，目前5戰場均3.2分、1.8助攻，他坦言，在國家隊與職業隊任務不同，在藍隊既然擔任角色球員就是做好本分，製造對方防守球員的壓力。他也提到，來到藍隊最開心的就是可以向陳盈駿學習，尤其在防守端從學長身上學到很多。

旅外好手林庭謙已連3場未出賽，圖齊透露，他的小腿肌肉拉傷，每天都會與他確認狀況，目前尚未有回歸時間表。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。