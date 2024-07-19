瓊斯盃》12戰將斬大馬 台灣藍5戰皆捷

歸化球員高柏鎧昨轟下全隊最高14分，率台灣藍擊潰馬來西亞。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽全員皆兵，上場的12名球員都有分數進帳，終場以86：66擊潰馬來西亞，迄今5戰全勝，今晚7點將對決阿聯隊。

台灣藍士氣高昂，昨上場的12名球員都有得分，迄今5戰皆捷。（記者王藝菘攝）

高柏鎧轟14分、11籃板

藍隊昨團隊命中率42.9%，歸化球員高柏鎧轟下全隊最高14分、另有11個籃板，混血兄弟賀丹進帳11分、賀博挹注12分，陳盈駿貢獻9分、5次助攻。

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藍隊首節就打出21：8的攻勢，總教練圖齊指出，賽前就提醒球員，無論是先發、板凳都要隨時做好準備，選手在戰術執行上發揮出色，不只得分也從籃板、防守其他方面幫助團隊，開賽就打出氣勢。

此外，藍隊此役有效限制馬來西亞美籍外援莫利也是贏球關鍵，他首戰面對台灣白隊攻下全隊最高23分，昨雖拿下14分，但18投5中，命中率僅27.8%。

本土職籃球員 也有表現

台灣本土職籃球員也有不錯的表現，高錦瑋、林秉聖各得7分，杭州亞運3對3金牌成員林信寬、即將旅日的曾祥鈞都拿下6分。

首度披上藍隊戰袍的台啤永豐雲豹新人王高錦瑋，目前5戰場均3.2分、1.8助攻，他坦言，在國家隊與職業隊任務不同，在藍隊既然擔任角色球員就是做好本分，製造對方防守球員的壓力。他也提到，來到藍隊最開心的就是可以向陳盈駿學習，尤其在防守端從學長身上學到很多。

旅外好手林庭謙已連3場未出賽，圖齊透露，他的小腿肌肉拉傷，每天都會與他確認狀況，目前尚未有回歸時間表。

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