晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巴黎奧運6天菜男神 實力、顏值兼具

2024/07/19 05:30

王冠閎（資料照，泳協提供）

記者盧養宣／專題報導

馬爾尚（資料照，法新社）

巴黎奧運即將登場，各國運動員精銳盡出、突破極限的每一瞬間都讓人感動，不少運動員更是既有實力又具逆天顏值，《自由體育》整理本屆天菜男神，讓讀者一飽眼福。

波丹諾維奇（資料照，法新社）

英國跳水選手／

克里斯提（資料照，法新社）

戴利為兒子再戰江湖

戴利（資料照，歐新社）

14歲就代表英國參加2008北京奧運，擁有迷人笑容的昔日「跳水金童」戴利邁入而立之年，上屆東京奧運終於在雙人10公尺項目奪金了結遺憾，泳池畔織毛衣一幕更引發熱議，社群擁有超過3百萬追蹤者，足見高人氣。

高橋藍（資料照，路透）

 「爸爸，我想看你參加奧運。」寶貝兒子一句話讓戴利決定重出江湖，成為英國史上第一位五度出征奧運的跳水好手。

日本排球選手／

高橋藍像似漫畫人物

22歲、188公分的「排球王子」高橋藍就像漫畫裡走出來的人物，他擁有1∕4美國血統，在哥哥高橋壘影響下踏上這條路，上屆是代表隊最年輕，近年成為時尚雜誌寵兒，擄獲不少女球迷的心。

經過義大利聯賽的洗禮，高橋藍今年重返日本SV聯賽加盟三得利，巴黎奧運將再次以霸氣十足的扣殺和陽光燦爛的笑容，希望能率領世界第2的日本隊，挑戰自1972年慕尼黑奧運後首面獎牌。

塞爾維亞籃球選手／

波丹諾維奇力抗美夢

斯洛維尼亞一哥東契奇在資格賽遭希臘淘汰無緣本屆奧運，不過196公分的另位帥哥波丹諾維奇也是NBA實力與顏值兼具的代表，上季曾在對金塊的比賽豪砍10記三分彈、轟下40分，締造老鷹隊史紀錄。

波丹諾維奇近年是塞爾維亞國家隊班底，去年在世界盃以場均19.1分、4.6籃板表現率隊勇奪亞軍，接下來將繼續與金塊中鋒約基奇攜手出擊，在巴黎奧運力抗美國夢幻隊。

印尼羽球選手／

克里斯提複刻柯震東

對台灣羽球迷來說，克里斯提在2022年世錦賽男單8強與周天成的史詩戰役仍讓不少人津津樂道；179公分的他因帥氣外型有「印尼柯震東」之稱，去年底與曾是女團偶像的女友結束多年長跑步入禮堂。

世界排名第3的克里斯提東京奧運遭逢胞兄過世噩耗，最後不敵中國石宇奇止步16強。今年狀態不俗，3月在全英公開賽擊敗金廷收下生涯首座1000等級大賽冠軍，也被視為今年金牌熱門。

法國游泳選手／

馬爾尚稚氣笑容吸睛

22歲法國新星馬爾尚去年在日本福岡世錦賽以4分2秒50打破美國傳奇菲爾普斯保持的400公尺混合式世界紀錄，從此聲名大噪，金色捲髮搭配稚嫩笑容，讓這位來自土魯斯的大男孩，陸續成為法國時尚品牌、瑞士知名腕錶的大使。

馬爾尚的雙親都是奧運游泳國手，青出於藍的他已是世錦賽5金得主，東京奧運結束後，他進入美國亞利桑那州立大學校隊、接受菲爾普斯恩師鮑曼指導，狂掃10座NCAA賽事冠軍。

台灣游泳選手／

王冠閎有如韓劇歐巴

175公分的「台灣蝶王」王冠閎東京奧運後就擁高人氣，除了過人泳技、顏值更是一大焦點，韓系單眼皮的帥氣臉蛋加上太平洋寬肩，成為不少粉絲心目中的男神，他當年更在總統府舉辦的英雄凱旋派對紅毯撩起上衣，秀出精實腹肌。從19歲就初登奧運的男孩，到成都世大運、杭州亞運銀牌得主，第二次前進奧運，王冠閎力拚突破自我。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。