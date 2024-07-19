巴黎奧運6天菜男神 實力、顏值兼具

王冠閎（資料照，泳協提供）

記者盧養宣／專題報導

馬爾尚（資料照，法新社）

巴黎奧運即將登場，各國運動員精銳盡出、突破極限的每一瞬間都讓人感動，不少運動員更是既有實力又具逆天顏值，《自由體育》整理本屆天菜男神，讓讀者一飽眼福。

波丹諾維奇（資料照，法新社）

英國跳水選手／

克里斯提（資料照，法新社）

戴利為兒子再戰江湖

戴利（資料照，歐新社）

14歲就代表英國參加2008北京奧運，擁有迷人笑容的昔日「跳水金童」戴利邁入而立之年，上屆東京奧運終於在雙人10公尺項目奪金了結遺憾，泳池畔織毛衣一幕更引發熱議，社群擁有超過3百萬追蹤者，足見高人氣。

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高橋藍（資料照，路透）

「爸爸，我想看你參加奧運。」寶貝兒子一句話讓戴利決定重出江湖，成為英國史上第一位五度出征奧運的跳水好手。

日本排球選手／

高橋藍像似漫畫人物

22歲、188公分的「排球王子」高橋藍就像漫畫裡走出來的人物，他擁有1∕4美國血統，在哥哥高橋壘影響下踏上這條路，上屆是代表隊最年輕，近年成為時尚雜誌寵兒，擄獲不少女球迷的心。

經過義大利聯賽的洗禮，高橋藍今年重返日本SV聯賽加盟三得利，巴黎奧運將再次以霸氣十足的扣殺和陽光燦爛的笑容，希望能率領世界第2的日本隊，挑戰自1972年慕尼黑奧運後首面獎牌。

塞爾維亞籃球選手／

波丹諾維奇力抗美夢

斯洛維尼亞一哥東契奇在資格賽遭希臘淘汰無緣本屆奧運，不過196公分的另位帥哥波丹諾維奇也是NBA實力與顏值兼具的代表，上季曾在對金塊的比賽豪砍10記三分彈、轟下40分，締造老鷹隊史紀錄。

波丹諾維奇近年是塞爾維亞國家隊班底，去年在世界盃以場均19.1分、4.6籃板表現率隊勇奪亞軍，接下來將繼續與金塊中鋒約基奇攜手出擊，在巴黎奧運力抗美國夢幻隊。

印尼羽球選手／

克里斯提複刻柯震東

對台灣羽球迷來說，克里斯提在2022年世錦賽男單8強與周天成的史詩戰役仍讓不少人津津樂道；179公分的他因帥氣外型有「印尼柯震東」之稱，去年底與曾是女團偶像的女友結束多年長跑步入禮堂。

世界排名第3的克里斯提東京奧運遭逢胞兄過世噩耗，最後不敵中國石宇奇止步16強。今年狀態不俗，3月在全英公開賽擊敗金廷收下生涯首座1000等級大賽冠軍，也被視為今年金牌熱門。

法國游泳選手／

馬爾尚稚氣笑容吸睛

22歲法國新星馬爾尚去年在日本福岡世錦賽以4分2秒50打破美國傳奇菲爾普斯保持的400公尺混合式世界紀錄，從此聲名大噪，金色捲髮搭配稚嫩笑容，讓這位來自土魯斯的大男孩，陸續成為法國時尚品牌、瑞士知名腕錶的大使。

馬爾尚的雙親都是奧運游泳國手，青出於藍的他已是世錦賽5金得主，東京奧運結束後，他進入美國亞利桑那州立大學校隊、接受菲爾普斯恩師鮑曼指導，狂掃10座NCAA賽事冠軍。

台灣游泳選手／

王冠閎有如韓劇歐巴

175公分的「台灣蝶王」王冠閎東京奧運後就擁高人氣，除了過人泳技、顏值更是一大焦點，韓系單眼皮的帥氣臉蛋加上太平洋寬肩，成為不少粉絲心目中的男神，他當年更在總統府舉辦的英雄凱旋派對紅毯撩起上衣，秀出精實腹肌。從19歲就初登奧運的男孩，到成都世大運、杭州亞運銀牌得主，第二次前進奧運，王冠閎力拚突破自我。

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