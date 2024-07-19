《巴黎奧運台灣戰將–舉重》4度登上奧運 郭婞淳帶傷拚金

「舉重女神」郭婞淳將尋求奧運女子59公斤級衛冕。（資料照）

記者粘藐云／專題報導

陳玟卉（資料照）

台灣舉重隊今年由3名女將出擊，「舉重女神」郭婞淳將尋求女子59公斤級衛冕，東京奧運摘下女子64公斤級銅牌的陳玟卉和獲得女子49公斤級第4名的方莞靈，目標則是改寫上屆成績。

方莞靈（資料照，法新社）

30歲的郭婞淳生涯第4度登上奧運，她在里約奧運獲得女子58公斤級銅牌，上屆東奧奪金，完成生涯「金滿貫」里程碑。不過，近期她飽受腰傷所擾，去年杭州亞運僅獲銅牌，巴黎奧運又強碰中國勁敵羅詩芳，挑戰不小。

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上屆奧運助菲律賓迪亞茲奪金的中國教練高凱文，這次奧運前來台協助郭婞淳訓練，解決她的弱點。即使帶傷出擊，但郭婞淳表示，最近狀態越來越好，希望比賽時傷勢能穩定，不影響發揮，好好享受奧運的過程。

陳玟卉盼超越自己

由於這屆奧運量級縮減，陳玟卉轉戰71公斤級，也積極增重、鍛鍊肌力，日前特別前往日本移地訓練，將狀態調整到最佳。第二度進軍奧運，陳玟卉自認心態更加成熟，「希望量級提升成績也要跟著進步，目標要超越過去的自己。」

這次兩大勁敵中國廖桂芳及北韓宋國香未參賽，陳玟卉主要對手應是美國里維絲、厄瓜多的帕拉修絲，教練黃達德認為，若能穩定發揮仍有機會奪牌。

方莞靈帶媽媽出征

方莞靈今年在世錦賽改寫個人最佳成績，取得奧運門票。上屆東奧初試啼聲雖和獎牌擦身而過，表現令人驚豔，這次再戰，她表示，會帶著媽媽前往巴黎，希望有不一樣的結果。

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