我射擊最大團出發 瞄準奧運首牌

台灣奧運射擊代表隊昨搭機飛往巴黎。（記者林岳甫攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣射擊隊昨晚出發前往巴黎，這屆共有8名選手取得資格，也是台灣代表團人數最多的代表隊，目標要拿下隊史首面奧運獎牌。

今年射擊隊由五度叩關奧運的飛靶老將林怡君領軍，還有楊昆弼、劉宛渝及李孟遠，手槍部分則有田家榛、吳佳穎、余艾玟和劉恆妤。

請繼續往下閱讀...

台灣在奧運射擊最佳成績為林怡君在2000年雪梨奧運獲得女子雙不定向飛靶第4名，吳佳穎則在東京奧運女子25公尺手槍名列第5。

聘外籍教練協助訓練

射擊協會秘書長陳武田表示，這次目標就是奪牌，最近特別找了外籍教練協助，每位選手都有晉級決賽的實力，「大家都身經百戰，雖然部分選手是首次參賽，但國際賽經驗豐富，相信沒太多問題，關鍵在於進入決賽後的臨場發揮。」

8人都有闖決賽實力

陳武田提到，25公尺手槍女將吳佳穎、田家榛和飛靶選手訓練狀況都非常好，尤其這次奧運前，楊昆弼特別找了義大利籍教練協助訓練，「他給了昆弼很不錯的評價，這次奧運表現值得期待。」

不過，巴黎奧運射擊場地在沙托魯國家射擊中心，距離主要賽區車程約4小時，台灣隊預計入住附近的分村，但後勤依舊不馬虎。

陳武田表示：「我們有後勤團隊在當地協助選手，包含防護員等。」

射擊隊將由10公尺空氣手槍余艾玟與劉恆妤打頭陣，預計在27日資格賽登場，飛靶部分楊昆弼29日將在資格賽出擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法