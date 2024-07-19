龍王牌聽某嘴 投11場MVP開張

5局下猿隊嚴宏鈞（中）在二、三壘間遭夾殺，原本被判決出局，經挑戰妨礙跑壘成功。

（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕味全龍鋼龍在明星賽前最終戰繳出6局掉1分好投，加上獲得10支安打的援護，助隊以4：1擊敗樂天桃猿，投到第11場的龍隊王牌，終於獲得本季首次單場MVP，等了這麼久，連他自己也忍不住驚呼，「WOW（哇），希望越來越多。」

龍隊洋投鋼龍挺過第6局危機，本季首獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

鋼龍第6局逢凶化吉

鋼龍不僅是去年冠軍龍的王牌投手，勝利貢獻值（WAR）更是全聯盟最高，堪稱是上季最強投手，只是本季先因傷趕不上開季，季中投得跌跌撞撞，昨以6局掉1分封鎖生涯苦手的樂天，勇奪客場4連勝，拿下本季第1次單場MVP。

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鋼龍坦言，今年球速有下滑，控球不太穩定，有些投球機制和心理層面正在克服中，目前已慢慢回歸正軌，「雖然這場比賽結果是好的，但每1位打者還是花太多球數，不是很滿意。」

6局遇上此役最大危機，開局就被敲2安，鋼龍穩住陣腳，連續對梁家榮、余德龍和馬傑森飆出三振，老婆傳授的「危機心法」起了作用。鋼龍說，那局有點緊張，但想起老婆說的，假裝那2分已經掉了，「好好享受，把打者解決掉！」

捕手搭檔蔣少宏的幫忙也很巨大，透視了樂天打者的打擊策略，決定以直球出擊。鋼龍說，那3打席捕手幫忙很多，樂天放掉直球沒有打，應該是在抓變化球，「在有壓力的狀況下能投到好的位置，很開心。」

味全龍上半季跌跌撞撞，僅打出26勝34敗排倒數第2，明星賽前以5勝5敗和其他3隊並列第2，僅次於中信兄弟，儲備逆襲的能量。鋼龍說，希望能複製去年的劇本，先拿到下半季冠軍，再奪總冠軍。

猿輸球還折損兩大將

樂天在明星賽前最終戰輸給味全，沒能跟中信並列第1，昨天還傷了左外野手朱育賢、捕手嚴宏鈞，樂天球團指出，朱育賢左肩關節不穩定導致無力，嚴宏鈞則是右膝挫傷，治療觀察中。

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