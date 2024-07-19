魔鷹身懷絕「紀」 挑戰布雷、高國輝高牆

獅隊前洋砲布雷是2008年全壘打大賽霸主。（資料照）

〔記者吳清正、龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹下半季已敲4轟，明星賽前最後一戰更轟出雙響砲，包括隊史首發滿貫彈，將聯盟最多的全壘打推進到19轟，明、後天於大巨蛋舉行的明星週，將角逐全壘打大賽，明星賽後更將強勢挑戰中職單季39轟的全壘打紀錄。

台鋼洋砲魔鷹將在明、後天的明星賽角逐全壘打大賽冠軍。（資料照）

全壘打排行榜前3名的魔鷹、吉力吉撈．鞏冠（14轟）和林安可（13轟）都角逐全壘打大賽，其它挑戰者包括曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫．伊漾和張肇元，林安可是衛冕者，陳俊秀也拿過全壘打大賽冠軍。

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魔鷹打擊數據排行

魔鷹將挑戰成為16年來第1個贏得全壘打大賽的洋砲，上一個是2008年的統一獅布雷，當年布雷也奪得全壘打王，是中職史上最後一個洋砲全壘打王。

6月產能驚人

29場敲11轟

布雷並在2007年創下洋砲單季最多的33支全壘打紀錄，以魔鷹目前累計出賽66場19轟的全壘打產能，本季最後50場若穩定出賽，今年有機會超越布雷的洋砲紀錄（當年每隊打100場，布雷出賽99場）；如果魔鷹能維持6月以來29場11轟的長打火力，推估或許能再擊出19支全壘打，接近高國輝在義大犀牛創於2015年的單季39轟中職紀錄。

魔鷹除了全壘打大幅領先，打點57分和打擊率0.327分別排名第2和第4，也有機會挑戰三冠王，中職史上只有兩位打擊三冠王，分別是1998年興農牛怪力男和2017年Lamigo桃猿王柏融。

三冠王潛力

獲9次敬遠保送

值得一提的是，魔鷹在287打席中，已經獲得9次敬遠保送（故意四壞），並列第二的王正棠和林泓育才2次，包括前天對獅隊的2次，甚至是9局上更在2出局壘上無人獲故意四壞，「高規格禮遇」上一壘，寫下繼1998年8月18日前兄弟德伍以來高懸26年的洋砲紀錄，堪稱全聯盟最被投手尊敬的打者，隨著下半季戰況激烈，魔鷹的敬遠保送可望再創新高，是否因此影響全壘打產量，值得關注。

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