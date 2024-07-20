巴黎奧運第一支舞 菜鳥拚新手運

李佳馨、葉宏蔚（資料照）

記者粘藐云／專題報導

高承睿（取自WTT）

今年巴黎奧運台灣共有23名選手首次參與奧運，期盼能展現新手氣勢，為台灣爭取佳績。

孫振（國訓中心提供）

33歲錢珮芸

李彩綺（資料照）

高手過招爭先

錢珮芸（資料照，美聯社）

台灣旅美高爾夫女將錢珮芸近兩季在LPGA表現穩定，世界排名躍居台灣第1，今年她在5月的LPGA高知特創辦人盃獲得並列第4，基本上篤定取得奧運門票，她也成為本屆台灣代表團中，年紀最長的奧運菜鳥。由於提前拿到資格，錢珮芸利用這段時間積極備戰，同時透過美巡賽事磨練身手，期待生涯首次奧運能衝擊頒獎台。

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陳弈通（取自FIE）

孫振秀舞技 台人首登殿堂

霹靂舞為今年巴黎奧運新增正式項目，24歲的台灣霹靂舞好手孫振成為我國首位闖進五環殿堂的舞者。他在2020年摘下台灣霹靂舞國手選拔賽年度冠軍，去年杭州亞運闖進8強，雖無緣問鼎獎牌，卻也從中汲取不少經驗，今年奧運資格賽帶傷出征上海站、布達佩斯站，最終以積分排名第10摘下門票，目標要讓世界看見台灣霹靂舞的實力。

李彩綺、高承睿 新人無所懼

射箭女將李彩綺和桌球好手高承睿為今年台灣代表團中最年輕的國手，兩人也是首度參與奧運。2004年12月出生的高承睿為「桌球教父」莊智淵的徒弟，而他今年將在男單登場，男團和林昀儒、莊智淵連袂出擊，期盼能闖出佳績。2005年出生的李彩綺將和老將雷千瑩、高中學姊邱意晴角逐女子射箭團體賽，她也是本屆60位奧運國手中最年輕國手。

葉宏蔚、李佳馨

挑戰奪獎牌

葉宏蔚／李佳馨為台灣世界排名最高的混雙組合，也是繼2012年的陳宏麟／程文欣後，台灣首對取得奧運資格的混雙。首度征戰奧運，葉宏蔚坦言，心情緊張又興奮，希望屆時能正常發揮。來自羽球世家的李佳馨成功為父母一圓奧運夢，她強調，既然闖進奧運，就會以奪牌為目標。不過，兩人籤表相當硬，同組種子為世界排名第5的日本強敵渡邊勇大／東野有紗、世界排名第7的香港鄧俊文／謝影雪，都不太好惹。

苦盼36年 陳弈通再次出劍

21歲的男子鈍劍選手陳弈通，在2024巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽拿下冠軍，成為睽違36年後，我國首位登上奧運殿堂的男子擊劍選手。陳弈通自國小開始習劍，認為這項運動相當帥氣，讓他一頭栽進這個領域，去年杭州亞運8強止步，但不感到氣餒，記取過去失敗的教訓，強調這次巴黎奧運要好好發揮，不給自己太大壓力並享受比賽。

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