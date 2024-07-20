《巴黎奧運台灣戰將–競技體操》唐嘉鴻傷後重生 有望爭金奪銀

唐嘉鴻（資料照）

記者林岳甫／專題報導

台灣在巴黎奧運競技體操有「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬取得參賽資格，兩人都是連兩屆站上五環殿堂，其中唐嘉鴻有望爭金奪銀。

台灣在上屆東京奧運由「鞍馬王子」李智凱奪男子鞍馬銀牌，也是隊史首面獎牌，只是李智凱無緣巴黎奧運，搶獎牌重任落在27歲的唐嘉鴻身上。唐嘉鴻去年2月遭逢阿基里斯腱撕裂傷，被迫放棄成都世大運、杭州亞運，但他在今年國際賽復出共橫掃6面單槓金牌，並成功拿下巴黎奧運參賽資格。

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值得一提的是，唐嘉鴻不僅傷後火速復原，在教練翁士航按部就班安排訓練下，他身手更是大幅進化，如今已把單槓難度分提高到6.8分，甚至創下巴黎奧運週期的最高分紀錄，被看好能為台灣搶下獎牌。

翁士航指出，唐嘉鴻近期有持續進行模擬賽，並備妥6.5、6.8兩套難度分動作，屆時以搶下單槓決賽資格為主，決賽該用何種套路迎戰各國強敵會視狀況再評估，「我們目標是金牌，幫助嘉鴻寫下人生故事的全新篇章。」

唐嘉鴻已到法國提前適應天氣、飲食及調整時差，他希望二度站上奧運殿堂不留遺憾，不僅要捍衛「亞洲貓王」名號，更想變成制霸全球的「世界貓王」！

丁華恬磨練 放手一搏

18歲就登上東京奧運舞台的丁華恬，本屆帶著杭州亞運平衡木銅牌再戰巴黎。教練蔡恆政透露，會專心磨練愛徒的6.2難度分動作並練到最完美，希望在預賽完美演出，只要晉級決賽更可以放手一搏，想爭取成績不是沒機會。

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