瓊斯盃》台灣藍6連勝 與菲並列龍頭

台灣藍林信寬（左）攻下15分，率隊擊敗阿聯。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍昨在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽展現團隊精神，整體命中率達50.6%，終場以100：68取勝阿聯，6勝0敗與菲律賓並列龍頭。

賀博繳全隊最高16分、本土好手林信寬外線7投4中攻下15分。藍隊首節就拉出一波16：4猛攻確立優勢，主帥圖齊指出，團隊開賽就展現絕佳備戰狀態，雖然籃板數還是少了對手2個，不過成功逼出阿聯22次失誤，防守策略奏效。

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本屆瓊斯盃藍、白組隊思維與過往不同，兩隊都由富經驗的好手與潛力小將組成、盼能達到平衡，藍隊旅美小將黃宙騏與葉惟捷昨在比賽尾聲獲得不少發揮空間，最後都收下6分。

葉惟捷坐板凳5場終於迎來在瓊斯盃亮相的機會，他坦言，當時得知入選藍隊很驚訝，雖然上場機會不多，在場邊就把握機會觀察學長、思考可以進步之處。

雙將回歸 台灣白打美樂

台灣白昨以108：97擊敗美國隊，戰績3勝3敗、勝率回到5成。前役作壁上觀的富邦勇士新科狀元莫巴耶回歸貢獻25分、7籃板，游艾喆挹注11分、6助攻。

效力PLG領航猿的關達祐進帳14分寫下個人本屆新高，他表示，自己首度參加瓊斯盃，需要短時間就達到教練的設定，此役下半場球隊提高防守強度，是獲勝關鍵。

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