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中職二軍午後2點地獄戰 球界斥太不人道

2024/07/20 05:30

高國麟為二軍球員請命，建議避開午後最熱時段開打。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕「二軍球員真的很可憐，我覺得要有人站出來幫他們說話。」當富邦悍將狀元郎張育成上週五晚間初登場吸引眾人目光時，隊友高國麟不禁有感而發替下午「熱戰」的二軍球員發聲，直呼應該調整比賽時間，更有教練直言，「大熱天比賽非常不人道，不要等到出人命才來正視這個問題。」

中職二軍賽開打時間選在午後2點烈日當頭時段，炎夏季節陸續傳出多起球員中暑、熱衰竭事件。（資料照）

體感逾40度

中暑熱衰竭頻傳

近年中職二軍賽在下午2點開打，以昨天台南獅邦、屏東象猿二軍賽為例，兩地最高溫達37度，體感溫度逾40度，選手在火爐般豔陽下奮戰苦不堪言，高國麟透露，他在二軍比賽多次中暑、嘔吐，隊友也是如此，這麼熱實在受不了，卻沒人為他們發聲，也無人聞問。

「真的太熱了！」樂天桃猿首席教練陳瑞振，過去在二軍擔任教練多年，他說，現在台灣夏天比10年前熱多了，二軍賽都排在南部，中午練習、下午兩點打，這是一天最熱的時候，中暑、抽筋、嘔吐是很正常的現象，甚至有好幾位球員熱衰竭緊急送醫。

陳瑞振指出，二軍訓練和比賽的量要多，但大熱天選手根本吃不消，賽前練多一點就沒辦法下場，近40度高溫下，練習和比賽效果不會太好，但不能怪選手，多數人都撐不住，「改到下午5點以後打當然最好，但球場要開燈，牽涉到經費問題。」

夜戰成本高

高國麟請命改10點

中職比賽開燈夜戰費用不一，單場約2.5萬至4萬，二軍例行賽單季240場，若全數改在下午5點進行，避開烈日下熱戰，必須多支出數百萬，高國麟建議，在不增加經費的前提下，改打早上10點也是可行方案。

職棒比賽上午開打有前例可循，曾旅美的樂天投手曾仁和就說，小聯盟常打早上的比賽，是為了配合小學生進場看球校外教學，早起比賽雖有點累，不過好處是打完就能早點休息，剩下時間可自主訓練。

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