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6萬人朝聖明星賽 爭睹12強最鮮隊形

2024/07/20 05:30

古林睿煬（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職明星賽今起2天在台北大巨蛋登場，合計將有6萬人進場，確定創下明星賽史上最多紀錄，而世界12強台灣隊總教練曾豪駒的「初陣」今晚亮相，由古林睿煬和吉力吉撈．鞏冠的「古吉配」領銜出擊，期待生涯首度搭配的投捕擦出火花。

黃子鵬（資料照）

台灣隊古林掛帥

中職明星賽

撈哥搭捕有二心

明星賽先發名單

古林睿煬連續3年扛下明星賽台灣隊先發投手，今晚如願搭配全壘打王2連霸的吉力吉撈，放眼年底12強的王牌投捕「古吉配」。吉力吉撈自嘲，打不到古林的球，接捕總能接到，「我想要接他的直球，看一下為何球都會從我棒子旁邊閃過。」

古林睿煬前2年都吞下敗投，累積2敗跟陳韻文、黃平洋並列明星賽最多，今晚對上明星隊的打線中，包括王柏融、陳俊秀、王威晨、岳東華和高宇杰都是2019年世界12強國手，打線仍有一定實力。

中職明星隊推派黃子鵬先發，打線中最大亮點是球季結束將引退的周思齊，扛下先發一棒指定打擊，打破1998年林易增的38歲225天，成為明星賽史上首位超過40歲的先發第1棒。

曾總首度執教的國家隊在明星賽初亮相，明第2場交給徐若熙機會不小，今年12強課題仍在投手戰力，由於江少慶、胡智爲本季還沒上一軍，樂天桃猿總教練古久保也曾說過台灣隊的先發戰力有些短缺，屆時勢必需要「旅外幫」助陣。

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