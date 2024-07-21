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《巴黎奧運台灣戰將–羽球》羽球黃金世代 4組人馬出擊

2024/07/21 05:30

周天成（資料照）

記者林岳甫／專題報導

李洋／王齊麟（資料照）

羽球「黃金世代」戴資穎、周天成、男雙李洋／王齊麟巴黎奧運再獲參賽資格，加上混雙葉宏蔚／李佳馨，4組人馬有一定競爭力，但想改寫東京奧運的隊史最佳成績難度頗高。

上屆奧運，李洋／王齊麟摘金，女單戴資穎奪銀，助台灣羽球突破奧運獎牌荒，單屆1金、1銀也是史上最佳。

小戴拚連兩屆奪牌

30歲的戴資穎4度征戰奧運，倫敦、里約都在16強出局，東奧才突破16強魔咒，決賽鏖戰3局敗給中國陳雨菲屈居銀牌。

小戴1月在印度公開賽奪冠、馬來西亞公開賽獲亞軍，不過最大隱憂還是膝傷，她在奧運前休兵超過2個月，得趕快找回比賽的感覺。

榮膺第3種子的戴資穎，小組賽就強碰泰國名將依瑟儂，重演上屆8強戲碼，若能搶下分組第一將直接晉級8強，有機會完成連兩屆奪牌的目標。

麟洋配平常心看待

尋求衛冕的李洋／王齊麟，在D組必須多打1場小組賽，兩人也希望最後一次在奧運合體能打出成績，並以平常心看待。

周天成先解8強魔咒

里約、東京都止步8強的周天成，本季世界巡迴賽5度打進4強，並在泰國大師賽封王，他小組賽頭號對手是香港好手李卓耀。

蔚馨配少一組勁敵

首次參賽的葉宏蔚／李佳馨，由於同組丹麥組合克里斯帝安森／博爾退賽，兩人只要戰勝日本的渡邊勇大／東野有紗或香港鄧俊文／謝影雪其中1組，就有機會躋身8強。

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