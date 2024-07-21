瓊斯盃》台灣藍7戰全勝 今與菲爭冠

台灣藍劉錚（左）切入上籃得分。（記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊昨晚在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽6人得分達雙位數，終場以97：80擊退澳洲，今晚7點將與同樣7戰全勝的菲律賓爭奪冠軍。

藍隊昨轟進11記三分彈，歸化球員高柏鎧攻下全隊最高14分，林信寬進帳12分都集中在第3節，他指出，第2節上場後遵從教練指令，專注防守對方主力得分球員基伊，先把防守做好，第3節才把握空檔在進攻上有所發揮。

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相隔20年 主隊再度爭冠

台灣隊2001、2004年在瓊斯盃封王，相隔20年再度爭冠，主帥圖齊表示，此役定會是本週壓力最大一役，但3週的刻苦訓練就是為了這一刻，相信球員在場上會毫無保留、全力奮戰。

台灣白輸菲 張家禾搶眼

台灣白隊昨迎戰有夢想家洋將麥卡洛坐鎮的菲律賓，以70：96敗陣，富邦勇士新科狀元莫巴耶陷入犯規麻煩，只拿下8分，寫下本屆個人新低，主控游艾喆也只進帳4分、3籃板。

白隊隊長張家禾昨7投7中、包括2記三分彈，拿下全隊最高16分，成為少數亮點，他指出，賽前就知道菲律賓實力堅強，昨連三分球命中率都達40%，裡外都帶給球隊很大的麻煩，但他希望團隊保持信心，享受今天與日本的最後一戰，「放開來打、健康完賽。」

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