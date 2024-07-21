台灣隊開胡 Cobras周驚豔33688人

中職明星賽

〔記者林宥辰／台北報導〕中職全明星賽昨首戰就充滿亮點和話題，今年即將退役的42歲中信兄弟周思齊，成為明星賽史上年紀最長開路先鋒，他首打席就穿上昔日誠泰Cobras球衣，帶給球迷滿滿回憶。

明星賽首日吸引33688名球迷。（記者林正堃攝）

台灣隊靠著林安可3局上的2分砲，終場以3：2險勝明星隊，終止2019年起5連敗、6連不勝。先發2局無失分的獅隊王牌古林睿煬也終止明星賽2連敗。

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台灣隊終於在明星賽開胡，全隊賽後嗨玩自拍。（記者林正堃攝）

42歲周董 最老開路先鋒

林安可敲出2分砲。（記者林正堃攝）

周思齊在2003年代訓選秀會被誠泰太陽選中，2005年成為誠泰Cobras一員，歷經米迪亞「黑米事件」後，透過特別選秀會披上黃衫，加入兄弟象和後來的中信兄弟。

明星賽台灣隊古林睿煬先發2局無失分。（記者林正堃攝）

周思齊賽後感嘆：「一直想跟誠泰的球迷好好說再見，當年球隊轉賣，球員各奔東西。有時候覺得誠泰球迷很可憐，但我一直沒有忘記他們，希望透過這個機會，讓這些老朋友把曾經熱血的棒球魂找回來。」

周思齊擔任明星隊開路先鋒，首打席披上誠泰Cobras球衣現身。 （記者林正堃攝）

2019年明星賽以台灣隊形式組軍以來，昨終於拿到首勝。奪下勝投的古林睿煬大呼：「終於可以好好睡一覺了！」他說，首打席看到前輩周思齊穿上誠泰球衣，內心充滿感動，但他也有輸不得的壓力，全程直球對決，讓前輩擊出飛球出局。

古林奪勝

林安可開轟MVP

昨開轟的林安可今天還要參加全壘打大賽決賽，他笑說，餵球投手陳傑憲好像比他還想贏，但他仍看好台鋼洋砲魔鷹。

明星賽首日票房亮眼，共33688人進場共襄盛舉，不僅刷新明星賽紀錄，也是繼年初讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第1場37890人後，台北大巨蛋單場次高票房。

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