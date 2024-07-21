9局下教頭變戲精 建仔趁亂1球入魂

9局下陳金鋒（中）與平野惠一（右）客串壘審，還串通好合演抗議戲碼。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕今年中職明星賽玩很大，第1場高潮出現在9局下，明星隊不僅追到2：3只差1分，繼會長蔡其昌於第4局在外野客串球僮後，從教練到裁判都有一定的戲份，對手台灣隊也不甘示弱，投手教練王建民、總教練曾豪駒陸續上場搶鏡頭，連明星隊總教練葉君璋都笑說：「還蠻有趣的！剛好有個機會讓他們表演。」

9局下王建民冷不防登板投球。（記者林正堃攝）

鋒哥、平野一秒變壘審

葉君璋指出，賽前就接獲聯盟通知，會在比賽中安排這個哏，一壘審楊崇煇與一壘指導教練陳金鋒、三壘審張展榮與三壘指導教練平野惠一對換角色，在他的印象中這不是第1次，之前的主角是林仲秋。2001年明星賽6局上，林仲秋偷穿裁判服上場擔任三壘審，被聯盟發現當場揭穿，6局下把三壘審的工作還給裁判林福全。

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最精采是拿莫．伊漾的打席，平野明確比出手勢判定界內球，主審吳家維召集他與陳金鋒開會確認，曾豪駒走出休息區雙手一攤質疑平野，陳金鋒二度亂入拉開平野與曾豪駒。王建民在明星隊追回2分後單局二度喊出暫停，在全場「王建民！」的喊聲中站上投手丘，冷不防轉身往本壘把球投出，隨即下丘換上王志煊接替吳俊偉。

身為中職裁判長的張展榮表示，陳金鋒、平野比起判決手勢有模有樣，臉上毫無表情反倒強化笑果，他自己不知道明星隊的暗號手勢，只能裝模作樣亂比一通。對於陳金鋒與平野的演技，葉總也哈哈大笑地稱讚：「表現得可圈可點！」

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