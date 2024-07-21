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最強洋投桌邊服務 魔鷹23轟進決賽

2024/07/21 05:30

魔鷹在全壘打大賽預賽敲出驚人23轟。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨在全壘打大賽預賽上演「一個人的武林」，狂敲23發海放其他7位本土參賽者，以第1名晉級今天決賽，但他覺得其他3名晉級者林安可、陳俊秀、張志豪都很強，打完預賽的感想只有1個字：累！

拿莫．伊漾（右）榮獲野手速球王。（記者林正堃攝）

魔鷹指出，第一次參加正式且計時的全壘打大賽，現場氣氛很high，讓他非常享受，陳俊秀、林安可都打出15支，說他一定會拿冠軍言之過早，「可是真的很累，感覺像跑了趟馬拉松，如果你想瘦身、減肥，推薦你來參加全壘打大賽。」

魔鷹表示，第一次在台灣參加明星賽很開心，最特別的是，平時在場上三振你的投手，在明星賽變成隊友還共用休息室，勝騎士、富藍戈在他喊暫停時不但送上毛巾、礦泉水還搬椅子給他坐，「這真的很有趣，也要謝謝他們，我前面手感沒那麼好，剛好需要暫停調整一下。」

陳俊秀林安可 轟破螢幕

陳俊秀、林安可都擊出15轟，分別打壞左、右外野螢幕，陳俊秀指出，幸好今年在有冷氣的大巨蛋比賽，若在戶外球場可能打1分鐘就打不下去，今天只求完成3分鐘的比賽就好，他雖看好魔鷹與林安可爭冠，但已提前恭喜魔鷹，「他真的很扯，很輕鬆在打，我怎麼跟他比？不可能贏他啦！」聯盟表示，賽前場方已將兩面破損的大螢幕修繕完畢，目前正常運作使用。

「野手速球王」大賽，拿莫．伊漾與郭天信都飆出145公里以上的球速，拿莫以最快146公里、3球合計437公里勝出，他透露，前2球分別模仿郭泰源、山本由伸，「球速給自己打100分，模仿也還不錯，葉總說我速度還不錯，但要轉投手的話要再想一下。」

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