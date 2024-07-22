明星賽最頂英雄會 洋基40號Wang對鋒砲

明星賽一度「假裝」上演板凳清空，最後演成歡樂大合照。 （記者林正堃攝）

王建民被Cue上投手丘

葉君璋也上場和餅總投捕搭檔。（記者林正堃攝）

加碼夢幻3打席

王建民下場後，林岳平搭配葉君璋解決張建銘收尾。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職明星賽昨在9局上2出局出現戲劇化轉折，王建民被全場28666名球迷喊上投手丘，跟洪一中、陳金鋒和彭政閔上演「夢幻3打席」，前中職救援王林岳平再搭配葉君璋解決張建銘收尾，雖然7人4打席的紀錄不算數，「史上最鬧明星賽」在歡笑聲中落幕。

明星賽尾聲上演「總仔大亂鬥」，王建民登板投球，先後對決洪一中、陳金鋒和彭政閔。（記者林正堃攝）

台灣隊陳柏豪在9局登板解決林承飛、高宇杰，只要再拿下1出局就能拿下4：1的勝利，但全場觀眾開始鼓譟，瘋狂吶喊王建民、陳金鋒等傳奇球星，洪一中率先回應觀眾，戴上頭盔上場打擊，未料洪總一出馬，讓王建民不得不踏上投手丘。

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洪總被陳金鋒拱上場打擊。 （記者林正堃攝）

「感謝洪總！」第1次在大巨蛋投球的王建民笑著說，因為台灣隊總教練曾豪駒有說如果洪總上陣，「那你也要上去投了。」最大高潮是第2打席對陳金鋒，上演前大聯盟對決，沒想到第1球就砸到陳金鋒，雙方作勢板凳清空後在場上歡樂拍照留念。

王建民第2打席對陳金鋒，未料丟成觸身球。（記者林正堃攝）

球砸到陳金鋒

清板凳變大合照

王建民苦笑，不敢故意丟陳金鋒，畢竟真的太久沒丟，「丟到鋒哥當下，我就想說完蛋了，真的不好意思。」

建仔投的3打席中，洪總靠二壘手失誤上壘，「鋒砲」觸身球串聯，「恰恰」二壘安打送回1分，隨後「大餅」登板製造二壘滾地球出局結束比賽，由於這4打席上場的OB不在賽前登錄名單，按規定不列正式紀錄。

林安可連莊明星賽MVP

林安可在8局下2出局代打擊出值千金的適時安打，率領台灣隊奪下明星賽2連勝，連莊MVP寫下史上第1人紀錄，9局看到神獸對決也直呼夢幻，最驚訝的場景是王建民丟到陳金鋒，「如果故意的，那真的很會做哏！」

史上最鬧

28666名觀眾超歡樂

首次「入蛋」的中職明星賽票房亮眼，2場共吸引62354名觀眾，打破1990年明星賽3場總計36000人單年觀眾人數紀錄。

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