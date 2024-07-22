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洪總先掄元 魔鷹不敢漏氣奪轟王

2024/07/22 05:30

「叫恁總誒出來打」洪一中意外掄元，當場露出驚呆表情。 （記者林正堃攝）

「叫恁總誒出來打」

魔鷹奪全壘打大賽冠軍，成為暌違16年後，首位封王的洋砲。 （記者林正堃攝）

洪總第1 要跟老婆炫耀

〔記者吳清正、倪婉君／台北報導〕「叫恁總誒出來打」由洪一中意外掄元後，今年中職全壘打大賽再毫無懸念由魔鷹稱王，不但讓台鋼雄鷹成為這兩項明星賽競賽的贏家，兩人也各拿下3萬和5萬元獎金，更讓魔鷹鬆了口氣地說：「還好最後能和洪總一起慶祝勝利。」

建仔排第2名

揮空3次笑稱不好打

洪總和平野惠一、王建民和曾豪駒同場競爭，他賽前認為平野最會打、自己會墊底，但最後以總分1020分奪冠，不但當場露出驚呆表情，更直呼意外，笑說：「回去可以跟太太炫耀了，她還說我太大膽，敢參加這個比賽。」建仔則以700分排第2，但過程中連揮3次空棒自己也莞爾，賽後坦言真的不好打。

魔鷹賽前就讓進入決賽的另3名選手張志豪、陳俊秀和林安可「提前恭賀」，他也在決賽以18轟力克尋求衛冕的林安可，成為繼2008年布雷之後首位贏得全壘打大賽的洋砲。張志豪和陳俊秀分別打出11轟和7轟。

魔鷹決賽炸18轟

超前林安可奪全壘打王

魔鷹表示，預賽是在林安可前面打，比較沒有壓力，決賽看到他打出16轟，必須打更多才能奪冠，打起來感覺比預賽還累，而且看到自己的總教練洪一中拿到冠軍，不禁暗叫一聲糟了，如果沒奪冠就漏氣了。

由於布雷當年在全壘打大賽稱王後也奪下年度全壘打王，魔鷹則說，他沒有辦法預測未來的事情，每天就是全力訓練，做自己最擅長的事，去幫助球隊贏球，只要對球隊有幫助，叫他短打也沒問題，當然，如果在這個過程中能出現很多全壘打，那是最好的。

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