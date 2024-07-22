潘威倫+高志綱回憶殺 一日限定

潘威倫（左）第13次在明星賽登板，創聯盟新高，明星賽最後一舞還和老搭檔高志綱（右）聯手。（記者林正堃 攝）

〔記者吳清正／台北報導〕即將在季後引退的中職最多勝紀錄保持人潘威倫，昨最後一次在明星賽登板，和已轉任教練的老搭檔高志綱聯手，解決劉基鴻之後在全場歡呼和掌聲中退場。這個一日限定回歸的經典組合，讓大巨蛋瞬間陷入回憶殺。

明星隊總教練葉君璋第5局起用潘威倫中繼，當大會播報出他的名字，全場球迷也跟著大喊。潘威倫練投結束後，葉君璋換下捕手張肇元，並向台灣隊休息室比出「34」的手勢，cue出曾搭檔十幾年的高志綱，讓球迷又多一個驚喜。

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明星賽13度登板創紀錄

潘威倫第13次在明星賽登板，再創聯盟新高，42歲又138天則是明星賽史上第2高齡投手，僅次於郭源治的42歲又307天。面對比他年輕將近20歲的劉基鴻，潘威倫第1球就是好球，第2球讓他打成游擊滾地球出局，用2球拿下出局數後退場，球迷雖意猶未盡，仍抱以熱烈掌聲。

潘威倫表示，事前並不知道高志綱要蹲捕，看到他穿著護具走出來，自己也嚇一跳，過去並肩作戰的畫面馬上浮現，感覺非常安心。

最後的明星賽 潘威倫感動

潘威倫的明星賽最後登板感動球迷，他也深受現場氣氛感動，表示，明星賽最後不但陳金鋒、彭政閔、王建民、張建銘等學長都上場，連大前輩洪總（洪一中）都來打擊，場面非常歡樂，最後的明星賽真的很開心。

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